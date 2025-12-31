Moncofa refuerza el empleo y las mejoras urbanas con un millón de euros

Moncofa logra una inversión superior al millón de euros para impulsar la formación y el empleo mediante la concesión de un taller de empleo (que cuenta con un presupuesto de 565.384 euros) y una escuela taller (495.654 euros). La financiación permitirá desarrollar proyectos de mejora urbana, accesibilidad y mantenimiento de espacios públicos, al tiempo que favorecen la inserción laboral.

Gracias a estos programas, el Ayuntamiento formará y empleará a 40 vecinos, distribuidos en cuatro módulos, además de un equipo docente integrado por diez personas que impartirá la parte teórica y práctica de la formación.

La escuela taller centrará sus intervenciones en la mejora de la accesibilidad y la reforma paisajística en distintos puntos del municipio. Uno de los proyectos principales lo ejecutarán en la avenida Generalitat Valenciana, donde sustituirán las casuarinas actuales, cuyas raíces están levantando y deteriorando las aceras. Los árboles serán reemplazados por especies más adecuadas y renovarán el pavimento. También incidirán en la zona de Belcaire Norte, donde retirarán el arbolado que hay para ensanchar aceras y mejorar el tránsito peatonal. Estas intervenciones las completarán con un taller específico de jardinería.

Por su parte, el taller de empleo contempla trabajos de jardinería y albañilería. En jardinería continuarán con el mantenimiento de la zona de paelleros, junto al río Belcaire, y se realizarán actuaciones a lo largo del Sendero Azul. En albañilería intervendrán en el parque de la ermita con la sustitución de la valla de madera por un nuevo vallado y la instalación de bancos de trencadís. Además, avanzarán en la mejora de la accesibilidad en la avenida Tros de la Vila con la colocación de pavimento en varios tramos de aceras.

El concejal de Personal, José María Andrés, destaca que es la primera vez que Moncofa lanza una escuela taller, con una duración de 18 meses, frente a los 12 del taller de empleo.