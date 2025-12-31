Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorpresa en MorellaCaso VillamanínPrimitiva en CastellónComprar viviendaCuna de la cerámicaQuiosco MilotxaTaller mecánico ilegal
instagramlinkedin

Mantenimiento de espacios públicos

Moncofa refuerza el empleo y las mejoras urbanas con un millón de euros

La inversión permite poner en marcha un taller de empleo y la primera escuela taller, en la que en conjunto formarán y darán trabajo a 40 vecinos

Alumnos de uno de los programas de empleo se forman a la vez que trabajan en tareas de accesibilidad. | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Alumnos de uno de los programas de empleo se forman a la vez que trabajan en tareas de accesibilidad. | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

miguel ángel sánchez

Moncofa

Moncofa logra una inversión superior al millón de euros para impulsar la formación y el empleo mediante la concesión de un taller de empleo (que cuenta con un presupuesto de 565.384 euros) y una escuela taller (495.654 euros). La financiación permitirá desarrollar proyectos de mejora urbana, accesibilidad y mantenimiento de espacios públicos, al tiempo que favorecen la inserción laboral.

Gracias a estos programas, el Ayuntamiento formará y empleará a 40 vecinos, distribuidos en cuatro módulos, además de un equipo docente integrado por diez personas que impartirá la parte teórica y práctica de la formación.

La escuela taller centrará sus intervenciones en la mejora de la accesibilidad y la reforma paisajística en distintos puntos del municipio. Uno de los proyectos principales lo ejecutarán en la avenida Generalitat Valenciana, donde sustituirán las casuarinas actuales, cuyas raíces están levantando y deteriorando las aceras. Los árboles serán reemplazados por especies más adecuadas y renovarán el pavimento. También incidirán en la zona de Belcaire Norte, donde retirarán el arbolado que hay para ensanchar aceras y mejorar el tránsito peatonal. Estas intervenciones las completarán con un taller específico de jardinería.

Por su parte, el taller de empleo contempla trabajos de jardinería y albañilería. En jardinería continuarán con el mantenimiento de la zona de paelleros, junto al río Belcaire, y se realizarán actuaciones a lo largo del Sendero Azul. En albañilería intervendrán en el parque de la ermita con la sustitución de la valla de madera por un nuevo vallado y la instalación de bancos de trencadís. Además, avanzarán en la mejora de la accesibilidad en la avenida Tros de la Vila con la colocación de pavimento en varios tramos de aceras.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Personal, José María Andrés, destaca que es la primera vez que Moncofa lanza una escuela taller, con una duración de 18 meses, frente a los 12 del taller de empleo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
  2. Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
  3. Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
  4. Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
  5. Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana
  6. La Vall destinará en 2026 un millón de euros en dos expropiaciones: los proyectos
  7. Fin de ciclo en un conocido comercio en la Vall d'Uixó: El sueño de una lectora que quiso ser librera
  8. Un árbol de Navidad con 55.000 hojas de piña y 4.500 tapones de corcho sorprende en un pueblo de Castellón

Moncofa refuerza el empleo y las mejoras urbanas con un millón de euros

Vinaròs paraliza la aplicación de la Agenda 2030 por exigencia de Vox

Más de 13.000 € de multa al turista que rompió una estalactita en les Coves de Sant Josep en la Vall

Más de 13.000 € de multa al turista que rompió una estalactita en les Coves de Sant Josep en la Vall

Multitudinària encesa de ciris en Vall d'Alba per a acomiadar el seu centenari

Multitudinària encesa de ciris en Vall d'Alba per a acomiadar el seu centenari

Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella

Niños con estufas por la caldera averiada en la guardería de Morella: el Ayuntamiento atribuye el fallo a la mala calidad del pellet

Niños con estufas por la caldera averiada en la guardería de Morella: el Ayuntamiento atribuye el fallo a la mala calidad del pellet

Un coche cae en una zanja de las obras de la antigua N-340 en Vinaròs por la falta de visibilidad nocturna

Un coche cae en una zanja de las obras de la antigua N-340 en Vinaròs por la falta de visibilidad nocturna

Impulso histórico a la Real Fábrica de l'Alcora: 3,3 millones del Gobierno para la nueva fase

Impulso histórico a la Real Fábrica de l'Alcora: 3,3 millones del Gobierno para la nueva fase
Tracking Pixel Contents