Sentencia ejemplarizante por la rotura de una estalactita en les Coves de Sant Josep de la Vall

El juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón ha dictado sentencia contra el turista moldavo que el pasado mes de junio, durante su visita a les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó, rompió una estalactita, una acción que el tribunal considera probada y que el Código Penal tipifica como un delito sobre bienes de interés histórico y cultural.

El fallo señala tanto una responsabilidad penal como una civil. En el primer caso, condena al acusado a 18 meses de multa, con seis euros de cuota diaria, lo que supone una cantidad total que supera los 3.200 euros. En el caso de no abonar la sanción, la jueza establece la imposición de «un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas».

La cuantía más elevada, sin embargo es la que se corresponde con la responsabilidad civil. El joven, de casi 24 años, deberá indemnizar a la empresa municipal Emsevall (que gestiona les Coves) en la cantidad de 936,08 euros «por los recursos personales empleados tras la acción del acusado», según relata la jueza.

Considerablemente mayor es la indemnización que tendrá que pagar a la Generalitat valenciana por el perjuicio económico ocasionado, valorado en 9.000 euros. La beneficiaria en este caso es la administración autonómica porque les Coves están declaradas como Bien de Interés Cultural, y por lo tanto, bajo la tutela del gobierno autonómico.

En total, más de 13.000 euros que vienen a demostrar que atentar contra un espeleotema dista mucho de ser un hecho menor o anecdótico. A la condena económica se sumarán los antecedentes penales para un joven que tenía un expediente limpio hasta la fecha.

El concejal de Turismo y consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, se ha mostrado satisfecho por esta resolución, porque servirá de advertencia para quien pueda pensar que al tratarse de rocas, no tienen valor. Ya en su día, desde el Ayuntamiento defendieron la gravedad del atentado contra un bien patrimonial de imposible reposición, dado que no se puede restablecer la acción de la naturaleza, que tarda siglos en dar forma a unos pocos centímetros en una estalactita.

Como informó en junio Mediterráneo, el turista, que visitaba el río subterráneo junto a su familia, fue descubierto por una empleada de les Coves. A su llegada al embarcadero, ya le estaba esperando la Policía Local. La Guardia Civil procedió a su posterior detención. Tras pasar una noche en los calabozos, fue puesto a disposición judicial. En ese momento, se decidió fijar fecha de juicio para noviembre porque no se tenía información pericial para valorar adecuadamente el daño.

Intencionalidad probada

Tal y como relata la sentencia, una barquera de les Coves que acompañaba a los turistas durante el trayecto por la galería seca del río subterráneo vio al joven salirse del camino establecido, pisando un escalón de arcilla. Cuando tenía la mano en la estalactita pero todavía no la había roto, le advirtió de que no podía tocarla. «Se volvió, la miró sonriendo y le dijo, ‘tranquila, es un trocito muy pequeño’», reproduce la jueza. La empleada insistió, pero el turista acabó arrancando una fracción de entre 6 o 7 centímetros. Se considera probado, por tanto, que fue una acción intencionada.

Tanto el informe pericial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como el del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), aportados por Emsevall, y el testimonio de la inspectora de Patrimonio de la dirección territorial de la Conselleria de Cultura incidieron en que los espeleotemas como la estalactita afectada «tienen un valor incalculable, porque no se pueden reponer».

Aun así, existen unos índices que tienen en cuenta factores intrínsecos (tamaño, morfología, rareza, exposición...) y extrínsecos (ubicación en la cueva o tipología de la misma) que consideran las estalactitas de les Coves como sus elementos «más valiosos, por su escasa abundancia, singularidad, exposición y valor científico».

El turista moldavo todavía puede considerarse afortunado, porque la jueza se ha decantado por los 9.000 euros, la cuantía menor del valor ponderado por los especialistas. Podría haber llegado a pagar por ese mismo concepto hasta 18.000 euros, a lo que habría tenido que sumar los casi 1.000 euros de indemnización a Emsevall y la multa. Querer llevarse por su cuenta un souvenir que es patrimonio de todos le va a costar más de 13.000 euros, aunque podría haber llegado a pagar más de 22.000.