Vinaròs paraliza la aplicación de la Agenda 2030 por exigencia de Vox

El tripartito de Vinaròs (PP, PVI y Vox) ha decidido suspender «temporalmente» la implementación de la Agenda 2030 «hasta que se alcance un consenso entre los partidos que integran el gobierno municipal al respecto».

Así lo anunció el Ayuntamiento a través de un escueto comunicado en el que explican que la decisión la han tomado para «garantizar una visión compartida y un compromiso conjunto en la aplicación de esta iniciativa de desarrollo sostenible» y que «el ejecutivo está comprometido con el desarrollo de Vinaròs y está trabajando desde el principio en las propuestas que presentaron conjuntamente como la Agenda Local de mejora de la ciudad».

"Caramelo envenenado"

La discordancia de PP y PVI es con Vox, partido que se ha manifestado abiertamente contrario a la implementación de la Agenda 2030. De hecho, su portavoz, Josué Brito, tacha este plan de «caramelo envenenado» y asegura que «perjudica a los vinarocenses y a los españoles». El concejal ha manifestado reiteradamente su «rechazo frontal» a la decisión de sus socios de gobierno de iniciar los trabajos para elaborar el plan de localización e implementación de la Agenda 2030, lamentando que ambos siguieran «los absurdos postulados de la izquierda».

El portavoz local de Vox considera que «se presenta como un plan de progreso, pero en realidad es una hoja de ruta ideológica redactada por élites supranacionales que nadie ha votado y que nunca ha pasado por un referéndum popular». Brito advierte que «dicen querer acabar con el hambre, pero lo que hacen es desmantelar el sector primario a través del Pacto Verde» y añade que «hablan de dignidad humana, pero promueven la ideología de género, atacan a la familia tradicional y fomentan el aborto». «Vox seguirá defendiendo en el Ayuntamiento una agenda centrada en los intereses reales de los vecinos, alejada de imposiciones externas y de políticas que califica como ruinosas y nefastas para los vinarocenses y para España», concluye.

Reacciones

Para el PSPV, el concejal Juan José Borràs lamenta que «una vez más, la mano de Vox, con su visión negacionista y retrógrada respecto a la Agenda 2030, los ODS y todo lo relacionado con la sostenibilidad y la integración, se ha impuesto en el gobierno de Vinaròs, lo que acredita que la cohesión del tripartito es la justa y necesaria para mantener la poltrona de la alcaldesa».

Podem también señala que esta decisión es «un paso atrás que Vinaròs no se puede permitir».