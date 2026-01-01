El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania

El buque Caribana Express, un carguero en los últimos años en peligro de hundimiento que operaba en el mar Mediterráneo entre la costa levantina y el norte de África, con bandera panameña, y que fue inmovilizado en Castelló hace cinco años y trasladado a Vinaròs posteriormente tras ser declarado en abandono, salió este miércoles del puerto de la capital del Baix Maestrat con dirección a Albania, que será su destino final.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón aprobó a principios del 2025 la adjudicación del buque a Batimarine Owner, SHK, que presentó oferta por importe de 395.000 euros.

PortCastelló

El Caribana Express causó problemas de riesgo y contaminación en PortCastelló y, tras gestiones, fue trasladado al puerto de Vinaròs en septiembre de 2024, donde se le ha fondeado y amarrado para evitar peligros hasta este miércoles, cuando partió a tierras albanesas.

92 metros de eslora

Se trata de un carguero de 92,41 metros de eslora (longitud) y 18 metros de manga (ancho). Durante muchos años operó con bandera panameña y realizaba rutas en el Mediterráneo entre las costas de Levante español, Grecia y el norte de África.