Burriana cambiará a trimestral todo el estacionamiento de la ciudad en el 2026

El Ayuntamiento de Burriana ha analizado los resultados del proyecto piloto sobre el cambio en el sistema de alternancia de estacionamiento, que ha pasado de una periodicidad mensual a una trimestral en diversas zonas de la ciudad a lo largo del 2026.

Los datos obtenidos a través de las encuestas de satisfacción ciudadana avalan la viabilidad y la buena acogida de esta medida, que busca mejorar la movilidad urbana y facilitar la convivencia vecinal en el municipio por lo que se implementará en el resto de la ciudad progresivamente durante 2026, mientras que en los sectores donde se han realizado las pruebas quedará ya de forma permanente.

Hasta ahora, el cambio de lado generalizado en las calles de Burriana era de período mensual, excepto en aquellas vías en las que se puede estacionar a ambos lados de la calzada. / Isabel Calpe

En los barrios donde se ha implementado la prueba, el sistema trimestral ha sido recibido de forma muy favorable. Según los datos recogidos, un 72,2% de los usuarios califica su funcionamiento como "bueno" o "muy bueno". La percepción de comodidad y claridad es uno de los puntos más destacados, ya que la gran mayoría de los encuestados considera que este modelo es más sencillo de entender que el mensual. En este sentido, el 81,7% de los vecinos que lo han probado y experimentado opina que los servicios municipales han funcionado de forma igual o superior con el nuevo calendario.

Impacto en el día a día

En cuanto al impacto en el día a día, los residentes de las zonas piloto perciben que el cambio facilita el estacionamiento y no interfiere negativamente en la limpieza viaria ni en el resto de servicios públicos. Esta experiencia satisfactoria se traduce en una preferencia clara por la permanencia del modelo: el 73,2% de los participantes prefiere mantener el sistema trimestral y un 76% recomendaría su extensión al resto de la ciudad.

Por otro lado, el estudio también ha pulsado la opinión de los barrios donde todavía no se ha aplicado el proyecto. Los resultados indican que el 55,2% de la población de Burriana ya conoce la propuesta, mostrando una predisposición mayoritariamente positiva, con un 55,1% a favor de su implantación. Entre las expectativas de los ciudadanos destaca la previsión de que el cambio reduzca las molestias derivadas de la rotación frecuente de vehículos y mejore la fluidez del tráfico.

"Estos resultados confirman que el proyecto piloto ha cumplido con las expectativas de los vecinos, aportando mayor comodidad en la gestión del estacionamiento sin perjudicar el mantenimiento de nuestras calles" Mario Trullen — Concejal de Vía Pública de Onda

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que "estos resultados confirman que el proyecto piloto ha cumplido con las expectativas de los vecinos, aportando mayor comodidad en la gestión del estacionamiento sin perjudicar el mantenimiento de nuestras calles". Asimismo, Trullen ha valorado que "el respaldo mayoritario de los usuarios y la buena predisposición del resto de la ciudad nos ofrecen una base sólida para tomar la decisión de hacer una extensión definitiva de este sistema trimestral de estacionamiento a todo el municipio de Burriana".