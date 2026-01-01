Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: "Me guardé un cupón de casualidad"

El Extra de Navidad de la ONCE 2026 ha repartido 25.220.000 euros en sus tres premios mayores tras el sorteo celebrado este jueves, que se ha distribuido en buena parte de la geografía nacional. En las provincias de Valencia y Castellón han recaído íntegros el segundo y el tercer premio, además de un cupón agraciado con el primer premio, con lo que el sorteo ha repartido 4.820.000 euros en la autonomía.

El segundo premio ha repartido 2.840.000 euros, correspondientes a 71 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que se han vendido íntegramente en la localidad castellonense de Artana, de apenas 2.000 habitantes. Desde primera hora de la mañana, decenas de vecinos se han congregado frente a la tienda 'Un món de coses Gri', en la avenida Serra d'Espadà, un comercio regentado por Grisela Martínez, que tomó la acertada decisión de quedarse con uno de los cupones agraciados: "Lo hice casi de casualidad al ser de Navidad. Me servirá para pagar el préstamo de la tienda. Estoy tan contenta y agradecida como los que compraron".

Lo curioso es que Grisela colabora con la ONCE "desde hace cuatro o cinco meses. Ya me han dicho bromeando que les voy a arruinar a este paso". Afirma sobre los premiados que son "gente humilde y trabajadora. Incluso un señor me ha reconocido que está pasando por una depresión y este premio le ayudará a salir adelante".

Por toda la provincia

No solo vecinos de Artana han recibido este 1 de enero buenas nuevas en relación con este sorteo, pues un autobús de jubilados de Castelló que fue de visita a esta bonita población del interior de la provincia también compró varios cupones. Se repartieron también en la urbanización La Galera de la capital de la Plana, en la Floristería Ikebana de Vila-real, "también unos obreros de Burriana compraron. Está muy repartido por muchos pueblos, aunque la mayoría lo compraron en Artana. Algunos se llevaron hasta dos o tres cupones".

Grisela, la más solicitada de Artana tras repartir millones e ilusión entre sus vecinos. / Mediterráneo

Grisela, que confía que este premio sea un espaldarazo para 'Un món de coses Gri', desvela que su tienda "vende chucherías, productos de limpieza y otros artículos", y lamenta que algunos de sus clientes "no compraron porque decían que no tocaba. Ahora se están echando las manos a la cabeza y comprando para los próximos sorteos. Ojalá repitamos en un futuro porque con ilusión se logra todo".

Resto de premios

El tercer premio, con una dotación total de 1.580.000 euros, se ha vendido de forma íntegra en la provincia de Valencia, repartido en varias localidades. De este reparto, 1.020.000 euros han ido a parar a Alzira, donde tres vendedoras de la ONCE han llenado de suerte la localidad: María Amparo Giménez Pastor ha repartido 520.000 euros en 26 cupones agraciados con 20.000 euros; Vanesa Sanchís Calabuig, ha llevado a esta localidad 400.000 euros, en 20 cupones premiados y Rosa María Richart Prats ha repartido 100.000 euros en cinco cupones.

Cullera ha recibido 400.000 euros, en 20 cupones premiados. De ellos, Pedro Seda Morante ha repartido 200.000 euros; la misma cantidad que ha dado Jordi Vidal Rodríguez. En Algemesí, la vendedora Pilar Casas Alcántara ha repartido 120.000 euros, en seis cupones premiados. Y Benifaió ha sido agraciada con 40.000 euros en dos cupones, comercializados por Jorge Carbonell García.

A este reparto se suma además un cupón del primer premio, dotado con 400.000 euros, que ha sido vendido en la localidad valenciana de Aldaia por Enrique Fernández Gómez. El primer premio del sorteo ha otorgado 20.800.000 euros a través de 52 cupones, premiados cada uno con 400.000 euros. Hasta 5,2 millones de euros se han repartido en Cataluña como parte del primer premio. En la localidad barcelonesa de Molins de Rei, el Extra de Navidad ha repartido cuatro millones de euros en diez cupones, que se han comercializado en la gasolinera GALP de dicha localidad.