Onda recupera un edificio en desuso y lo convierte en un espacio clave para los vecinos: Todos los detalles

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado las obras de transformación del antiguo parque de bomberos, que se convertirá en un nuevo espacio cultural y de atención municipal, con zona de estudio, Servicio de Atención al Ciudadano (SAT) y sala polivalente. Los primeros trabajos han comenzado con la retirada del techo del edificio, una actuación necesaria debido a los desperfectos que presentaba la estructura, y que permitirá avanzar con seguridad en la rehabilitación integral del inmueble.

Este proyecto, licitado con un presupuesto de 514.493 euros, forma parte del plan de embellecimiento y transformación urbana Onda Bonica, dentro del Horizonte Inversor 2024-2027, y tiene como objetivo recuperar un edificio en desuso para ponerlo al servicio de los vecinos, modernizando las infraestructuras municipales y ampliando la oferta cultural del municipio.

“Apostamos por un modelo de ciudad que piensa en el futuro, con espacios útiles, accesibles y pensados para facilitar el día a día de los vecinos, tanto en la gestión municipal como en el acceso a la cultura” Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Al respecto, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Apostamos por un modelo de ciudad que piensa en el futuro, con espacios útiles, accesibles y pensados para facilitar el día a día de los vecinos, tanto en la gestión municipal como en el acceso a la cultura”. “Desde el Ayuntamiento vamos a seguir invirtiendo en transformar espacios que faciliten la vida a los ondenses y den respuesta a todas sus necesidades”, ha añadido.

Onda Bonica + Natural

En paralelo a esta actuación, el consistorio continúa avanzando en distintos proyectos estratégicos que refuerzan la transformación urbana y la mejora de los espacios públicos del municipio. Uno de ellos es la remodelación integral del parque de las Tres Culturas, donde ya se está ejecutando la nivelación completa del terreno para eliminar desniveles, la plantación de árboles y la creación de un espacio más accesible, verde y seguro. Esta intervención permitirá mejorar la movilidad, el uso familiar del parque y la convivencia intergeneracional, dentro del plan Onda Bonica + Natural.

Además, el consistorio mantiene en marcha otros proyectos como el Rooftop 360 Campaneta, concebido como un nuevo mirador urbano y espacio de disfrute ciudadano; el Jardín de las Mil y Una Noches y la remodelación de la Plaza España.