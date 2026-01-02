AFA-Benicarló: Más de 15 años luchando contra el olvido

La Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer (AFA) de Benicarló continúa siendo un apoyo fundamental para los enfermos de alzhéimer y sus familias, especialmente en estas fechas navideñas, cuando la actividad del centro se llena de música, recuerdos y emociones compartidas.

Tras una mañana dedicada a ejercicios de psicomotricidad, cálculo y manualidades, los usuarios cantan villancicos en estas fechas de la Navidad y, aunque muchos recuerdos se han perdido, las letras de las canciones de toda la vida siguen presentes en la memoria de muchos de ellos. Panderetas, gorros de Papá Noel, un belén al fondo y un ambiente de alegría acompañan un momento que va más allá de esta celebración.

Por una mejor calidad de vida

AFA-Benicarló nació hace algo más de 15 años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con alzhéimer y de sus familiares, quienes asumen gran parte del peso que conlleva la enfermedad. Informar, apoyar y asesorar a las familias es una de las tareas esenciales de la entidad.

"El centro se ha consolidado como un verdadero espacio de respiro en el día a día, tanto para las personas con alzhéimer como para sus cuidadores, facilitando la conciliación familiar" Francisco Miguel Burriel — Presidente AFA-Benicarló

El presidente de AFA-Benicarló, Francisco Miguel Burriel, destaca que el centro se ha consolidado como «un verdadero respiro en el día a día, tanto para las personas con alzhéimer como para sus cuidadores», facilitando la conciliación familiar. De hecho, el servicio es conocido como Respir, denominación que refleja su función básica.

La psicóloga del centro, Francesca Sanz, subraya la importancia de frenar el deterioro cognitivo potenciando las capacidades de los usuarios. «Trabajamos para mantener su autonomía en las actividades de la vida diaria y prevenir alteraciones del estado de ánimo y de conducta, algo que repercute directamente en las familias», explica. E incide en que el acompañamiento psicológico a los familiares «es fundamental».

«Trabajamos para mantener su autonomía en las actividades de la vida diaria y prevenir alteraciones del estado de ánimo y de conducta, algo que repercute directamente en las familias» Francesca Sanz — Psicóloga del centro de AFA en Benicarló

Financiación diversa

AFA-Benicarló es una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública que se financia con las cuotas de socios y usuarios, así como con las ayudas y subvenciones de entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento, la Diputación de Castellón, Fundació Caixa Castelló, Fundació Caixa Benicarló y la Fundació La Caixa.

El secretario de la entidad, Carlos Llopis, agradece la colaboración de todas ellas y destaca especialmente «la subvención de 30.000 euros concedida este año por la Fundació La Caixa». Una aportación que ha permitido mejorar el proyecto, mantener a todo el equipo profesional y aumentar el número de usuarios que, al cierre del ejercicio del 2025, se han acercado al medio centenar.