Burriana impulsa trabajos de mantenimiento y conservación en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha una nueva fase de trabajos de mantenimiento, mejora y conservación en el cementerio municipal, con el objetivo de preservar unas instalaciones de especial valor patrimonial para la ciudadanía, así como garantizar su adecuado estado de uso y conservación. Las actuaciones incluyen la rehabilitación de la imagen del acceso al camposanto antiguo, con el enlucido y pintado del mismo, así como con el pulido y el abrillantamiento de esta entrada al recinto fúnebre.

En el interior del cementerio, los trabajos se centran en la iglesia, donde se ha procedido a la reparación de goteras y humedades en el ábside, así como al pintado exterior del templo, actuaciones necesarias "para frenar el deterioro provocado por la humedad y garantizar su correcta conservación", explican desde el consistorio. De forma complementaria, se ha llevado a cabo la retirada de vegetación en el tejado de la cubierta superior de la iglesia, una intervención preventiva para evitar filtraciones y daños estructurales a medio y largo plazo.

Dignificar las instalaciones

Se trata de unas labores que continúan "con la voluntad del equipo de gobierno de dignificar las instalaciones y que, además, se suman a la apertura de la iglesia todos los domingos para que los vecinos puedan acercarse a visitar a sus difuntos y hacer recogimiento y oración".

Las tareas que se han efectuado hasta ahora han incluido la eliminación de vegetación en la cubierta de la iglesia. / Mediterráneo

Esta nueva tanda de mejoras se enmarcan dentro del plan de mantenimiento de instalaciones municipales, impulsado por el consistorio para "asegurar unos espacios seguros y cuidados".

La concejala del área, Suni Fandos, hace hincapié en que el camposanto burrianense "es un espacio de especial sensibilidad y recogimiento para muchas familias de la ciudad, por lo que su conservación y buen estado son de gran importancia para este Ayuntamiento”. Y subraya “el mantenimiento periódico es fundamental para preservar las instalaciones municipales y evitar un mayor deterioro que obligue a actuaciones más costosas en el futuro”.