Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deseos alcaldes 2026Barco 'fantasma' CastellónLos mejores planesConciertos en 2026Top 10 vídeos virales
instagramlinkedin

Burriana impulsa trabajos de mantenimiento y conservación en el cementerio municipal

Las labores se centran en la mejora del acceso al cementerio viejo, el pulido de la rotulación, la reparación de goteras y humedades en la iglesia, su pintado y la retirada de vegetación en su cubierta

Imagen del acceso al cementerio antiguo de Burriana.

Imagen del acceso al cementerio antiguo de Burriana. / Isabel Calpe

Concha Marcos

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha una nueva fase de trabajos de mantenimiento, mejora y conservación en el cementerio municipal, con el objetivo de preservar unas instalaciones de especial valor patrimonial para la ciudadanía, así como garantizar su adecuado estado de uso y conservación. Las actuaciones incluyen la rehabilitación de la imagen del acceso al camposanto antiguo, con el enlucido y pintado del mismo, así como con el pulido y el abrillantamiento de esta entrada al recinto fúnebre.

En el interior del cementerio, los trabajos se centran en la iglesia, donde se ha procedido a la reparación de goteras y humedades en el ábside, así como al pintado exterior del templo, actuaciones necesarias "para frenar el deterioro provocado por la humedad y garantizar su correcta conservación", explican desde el consistorio. De forma complementaria, se ha llevado a cabo la retirada de vegetación en el tejado de la cubierta superior de la iglesia, una intervención preventiva para evitar filtraciones y daños estructurales a medio y largo plazo.

Dignificar las instalaciones

Se trata de unas labores que continúan "con la voluntad del equipo de gobierno de dignificar las instalaciones y que, además, se suman a la apertura de la iglesia todos los domingos para que los vecinos puedan acercarse a visitar a sus difuntos y hacer recogimiento y oración".

Las tareas que se han efectuado hasta ahora han incluido la eliminación de vegetación en la cubierta de la iglesia.

Las tareas que se han efectuado hasta ahora han incluido la eliminación de vegetación en la cubierta de la iglesia. / Mediterráneo

Esta nueva tanda de mejoras se enmarcan dentro del plan de mantenimiento de instalaciones municipales, impulsado por el consistorio para "asegurar unos espacios seguros y cuidados".

Noticias relacionadas y más

La concejala del área, Suni Fandos, hace hincapié en que el camposanto burrianense "es un espacio de especial sensibilidad y recogimiento para muchas familias de la ciudad, por lo que su conservación y buen estado son de gran importancia para este Ayuntamiento”. Y subraya “el mantenimiento periódico es fundamental para preservar las instalaciones municipales y evitar un mayor deterioro que obligue a actuaciones más costosas en el futuro”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella
  2. Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: 'Me guardé un cupón de casualidad
  3. El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
  4. La contundente multa que tendrá que pagar el turista que rompió una estalactita en les Coves de Sant Josep en la Vall
  5. Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
  6. Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana
  7. La Vall destinará en 2026 un millón de euros en dos expropiaciones: los proyectos
  8. Fin de ciclo en un conocido comercio en la Vall d'Uixó: El sueño de una lectora que quiso ser librera

Burriana impulsa trabajos de mantenimiento y conservación en el cementerio municipal

Burriana impulsa trabajos de mantenimiento y conservación en el cementerio municipal

El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania

El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania

El Rotary Club la Vall estrena su himno en el concierto de Año Nuevo

El Rotary Club la Vall estrena su himno en el concierto de Año Nuevo

Las cartas a los Reyes Magos de 18 alcaldes de Castellón: ¿Qué deseos piden para el 2026?

Las cartas a los Reyes Magos de 18 alcaldes de Castellón: ¿Qué deseos piden para el 2026?

AFA-Benicarló: Más de 15 años luchando contra el olvido

AFA-Benicarló: Más de 15 años luchando contra el olvido

Piden ocho años de cárcel por atacar a un hombre con un hacha en Nules

Piden ocho años de cárcel por atacar a un hombre con un hacha en Nules

Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: "Me guardé un cupón de casualidad"

Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: "Me guardé un cupón de casualidad"

Burriana cambiará a trimestral todo el estacionamiento de la ciudad en el 2026

Burriana cambiará a trimestral todo el estacionamiento de la ciudad en el 2026
Tracking Pixel Contents