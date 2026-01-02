Las cartas a los Reyes Magos de 18 alcaldes de Castellón: ¿Qué deseos piden para el 2026?

Confiantes de que en 2025 han sido buenos al frente de sus respectivos ayuntamientos y los Reyes Magos no les van a traer carbón, la ilusión vuelve a colarse también en los despachos municipales estas fechas. 18 alcaldes de la provincia piden a Melchor, Gaspar y Baltasar que el 2026 sea igual o mejor que el anterior, con la vista ya puesta de reojo en las elecciones del 2027.

Avanzar o culminar proyectos estratégicos y salud para sus vecinos son las principales reivindicaciones de los primeros ediles, que también reclaman a las administraciones superiores infraestructuras pendientes, inversiones largamente esperadas o soluciones a problemas enquistados.

Porque, más allá de la magia, los alcaldes saben que este nuevo año será crucial para agilizar o hacer realidad actuaciones clave que marquen el futuro de sus pueblos y ciudades, más aún cuando la próxima convocatoria electoral ya se atisba no tan lejos en el horizonte.

Informan Josep Carda, Isabel Calpe, Mònica Mira, Eva Bellido, Alba Boix, Miguel Ángel Sánchez, Javier Flores, Juan Francisco Roca y R. D. A.

CASTELLÓ

Begoña Carrasco

Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Queridos Reyes Magos, como ya sabéis, el 2025 ha sido un año de muchísimo trabajo en Castellón. Os doy las gracias porque ya hemos acabado las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y Castellón se ha convertido en una ciudad más verde, accesible y en la que es un placer y lujo pasear. También os agradezco profundamente que nuestras políticas de empleo, con la Formación a la Carta y el Plan Propio de Empleo como pilares, estén sumándose al impulso del empleo que estamos viviendo en la ciudad, con una tasa de paro por debajo del 10%.

Y, de manera especial, que día a día nuestra ciudad vaya recuperando su capitalidad y se haya convertido en el mejor lugar en el que emprender un proyecto familiar o empresarial. Como todo el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir y yo hemos trabajado mucho, os pido por favor que este 2026 sigáis siendo generosos con Castellón. En primer lugar, que saquemos adelante los proyectos incluidos en los 13 millones de euros de los Fondos Europeos con la reforma del Mercado Central; el nuevo Censal Parc, los Corredores Verdes en calles comerciales o los oasis climáticos en 18 colegios como prioridad.

También que el empleo siga creciendo, que se desarrollen las 3.800 viviendas que se podrán construir gracias al suelo que estamos habilitando (el 40% de ellas de VPP) y que Castellón sea una ciudad con mayor calidad de vida para sus vecinos.

¡Ah! Y que siga avanzando el proyecto del nuevo Hospital General que necesitan y merecen los castellonenses. Es importantísimo que se cumplan los plazos y que las obras empiecen el primer trimestre de 2027. Estoy convencida de que mis sueños se harán realidad. Un abrazo.

VILA-REAL

José Benlloch

José Benlloch. / Mediterráneo

Vivim temps de soroll, crispació i divisió que també afecten Vila-real. Per això, enguany vos escrivim per a demanar-vos valors, energia i espenta.

El nostre primer desig és més convivència, diàleg i respecte: saber discrepar sense danyar-nos, debatre sense deshumanitzar i també fer de la política una eina útil al servei de la gent. També vos demanem força per a continuar construint una ciutat innovadora, sostenible, inclusiva i solidària, capaç d’afrontar els reptes del present i del futur sense deixar ningú arrere.

Vila-real és forta quan camina unida, amb col·laboració publico-privada, aliança amb la societat civil, responsabilitat social, lideratge col·laboratiu i seguretat com a base de la convivència.

I permeteu-nos un desig profundament compartit: una nova estació de tren, moderna i accessible, que elimine la passarel·la i unisca persones i oportunitats.

Sabem que no tot depén de la màgia, però somiar junts és el primer pas.

Amb afecte i esperança, seguim treballant junts i juntes perquè Vila-real avance.

BURRIANA

Jorge Monferrer

Jorge Monferrer. / Mediterráneo

Queridos Reyes Magos, la llegada de estas fechas invita a mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido y el que aún queda por delante. Durante años, mis cartas han estado llenas de peticiones concretas, de proyectos e infraestructuras necesarias para Burriana. Este año, con muchas inversiones ya en marcha, quiero centrarme en lo esencial: las personas.

Burriana no necesita milagros, sino compromiso. Vecinos, representantes públicos y empresarios que crean en el trabajo bien hecho y en la responsabilidad común. Ningún logro se alcanza en solitario; los avances duraderos nacen del esfuerzo de todos y de la voluntad de sumar.

Por nuestra parte, os puedo asegurar que seguiremos trabajando con la misma intensidad para que Burriana tenga todo lo que necesita y continúe creciendo y creando oportunidades para nuestros jóvenes. Si caminamos juntos, con generosidad y altura de miras, Burriana brillará todavía más.

LA VALL D'UIXÓ

Tania Baños

Tania Baños. / Carlos Pascual

La Vall d’Uixó ha iniciat un camí de transformació els últims anys que no té precedents i per eixa raó, el que desitge per al 2026 és que totes les obres que tenim en marxa i que estan previstes vagen bé. Són molts els projectes, però si haguera de triar-ne un pel que suposa per al futur desenvolupament de la ciutat, en especial, demanaria que la tramitació de l’ampliació del polígon industrial Belcaire C finalitze i puga començar la urbanització.

Vull que el meu poble tinga uns serveis públics forts i igualtat d’oportunitats, i aspire a fer que el diàleg s’impose per damunt de la crispació que, malauradament, alguns estan convertint en estratègia política per a la divisió.

Des d’un punt de vista més personal, he de confessar que m’agradaria tindre més temps per a dedicar a la família i a la gent estimada; que les coses urgents no ens facen ajornar les importants i que, com ha sigut possible enguany, el cos m’acompanye i puga continuar practicant esport, per tot el que suposa per a la salut, tant la física com la mental i emocional. Això vull per als vallers i les valleres, molta salut.

VALL D'ALBA

Marta Barrachina

Marta Barrachina. / Mediterráneo

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:

Este año os escribimos con muchísima ilusión. Vall d’Alba acaba de cumplir 100 años, cien años de historias, esfuerzo y generaciones que han hecho crecer el pueblo mirando siempre hacia delante.

Para 2026, Vall d’Alba pide oportunidades que mejoren la calidad de vida de todos y todas: trabajo para nuestra gente, apoyo a las empresas locales, formación para los jóvenes y unas infraestructuras que hagan el día a día más fácil y seguro.

Queremos seguir llenando el pueblo de cultura y actividades, cuidar nuestros centros educativos, mejorar las instalaciones deportivas, favorecer la conciliación de las familias, cuidar de nuestros mayores y proteger el entorno que nos rodea.

Sus Majestades, con un poco de vuestra magia y el compromiso de toda la ciudadanía, 2026 puede ser un gran año para seguir creciendo juntos.

ALMASSORA

María Tormo

María Tormo. / Mediterráneo

Queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, este año quiero comenzar mi carta dándoos las gracias y pidiéndoos, ante todo, un bien tan esencial como es la salud para todos los almassorins. Salud acompañada de ánimo, fortaleza y la energía necesaria para afrontar cada jornada con ilusión, optimismo y una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles.

Con vuestra magia, os pedimos también que nos ayudéis a seguir avanzando en los proyectos y decisiones que permitirán continuar construyendo una Almassora moderna, sostenible, accesible e innovadora, una ciudad preparada para el futuro sin olvidar a las personas. Necesitamos dar pasos firmes en infraestructuras clave, como la puesta en marcha de un nuevo centro de salud que mejore la atención sanitaria, un vial rápido que conecte de forma segura y eficiente el casco urbano con nuestra playa y en la reforma integral de la escuela infantil San José.

Confiamos, además, en que se impulsen de manera urgente actuaciones tan necesarias como el plan de regeneración de Pla de la Torre y que se refuercen los recursos destinados a la seguridad ciudadana, con más medios para la Guardia Civil y un nuevo cuartel.

Miramos a 2026 con esperanza, convencidos de que será un año lleno de retos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de los almassorins, porque las personas siempre deben ser el centro de todas las decisiones.

ONDA

Carmina Ballester

Carmina Ballester. / Mediterráneo

Queridos Reyes Magos:

Esta Navidad no os pido regalos, sino algo mucho más importante, salud en abundancia para todos los ondenses, eso lo primero. Luego, me gustaría que nos ayudarais a hacer sencillo lo sencillo. Vivimos en un mundo enfadado, lleno de ruido, de prisas y de preocupaciones constantes. Y, a veces, sin darnos cuenta, complicamos lo que en realidad es sencillo.

La Navidad es, quizá, el mejor momento del año para parar. Para bajar el ritmo. Para mirarnos a los ojos y recordar qué es lo verdaderamente importante. Escuchémonos más, compartamos más tiempo con nuestros seres queridos, cuidémonos más, abracémonos más. Solo así podremos seguir avanzando como sociedad. Desde los valores y con las libertades. Feliz año 2026.

BENICÀSSIM

Susana Marqués

Susana Marqués. / Mediterráneo

Estimados Reyes Magos:

Benicàssim es una ciudad abierta, solidaria y acogedora, que vive la ilusión de estas fiestas con especial intensidad, en particular nuestros niños y niñas, para quienes su visita constituye uno de los momentos más esperados del año.

Pero para seguir avanzando como una ciudad próspera, sostenible y cohesionada, también necesitamos que, desde la Administración central, lleguen a nuestro municipio las ayudas necesarias que nos permitan cumplir con nuestro objetivo, que no es otro que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Para ello, necesitamos una entrada digna a Benicàssim, con un nuevo enlace desde la N-340, una gran balsa para contener las aguas del Barranco Sigalero y que, por fin, nos lleguen las pantallas acústicas para minimizar los ruidos de la AP-7 a su paso por las urbanizaciones de montaña.

Necesitamos también que el Gobierno nos pague lo que nos debe a todos los benicenses, pues hemos crecido en población y necesitamos crecer, tanto en infraestructuras como en servicios.

Les pido que no falte la salud en ningún hogar, el empleo y las oportunidades.

L'ALCORA

Samuel Falomir

Samuel Falomir. / Mediterráneo

Estimats Reis d'Orient:

Enguany us demane que el 2026 siga un any de diàleg, solidaritat i oportunitats per a l’Alcora, però també per a un món que necessita més acords i menys fractures. Un any en què continuem creixent junts, cuidant el que som i construint el que volem ser.

Que puguem seguir impulsant projectes que milloren la vida de les persones, reforçant els serveis públics, apostant pel treball, la indústria i la cultura, i cuidant el nostre patrimoni i el nostre entorn. I que la política recupere la confiança com a eina útil, propera i compromesa, on es valore el treball honest al servei de la gent per damunt del soroll i l’aprofitament.

Per damunt de tot, us demane pau, salut i temps per a cuidar-nos millor.

Amb l’esperança que el nou any ens aprope al que realment importa.

NULES

David García

David García. / Mediterráneo

Acabamos de estrenar un año en el que van a cambiar muchas cosas en Nules. Hemos aprobado un presupuesto con una importante capacidad inversora con el que confiamos poder solucionar problemas históricos en nuestro municipio, como el de las inundaciones del casco urbano, y serán posibles proyectos relevantes para el desarrollo de la localidad.

Si tengo que pedir algo para mi pueblo en el 2026, diría que quiero prosperidad, tanto a nivel general, como para las familias, que podamos seguir creciendo y haciendo de Nules un lugar mejor para vivir.

A título personal, pediría que no me falte nadie. Salud para la gente de mi alrededor y que no falten sueños por los que luchar.

ORPESA

Rafael Albert

Rafael Albert. / Mediterráneo

Como alcalde del municipio, mucho hay escrito en mi carta. Las peticiones las considero fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y avanzar en el desarrollo sostenible de nuestro municipio, como mejorar la gestión de residuos con el ecoparque.

Pido actuaciones urgentes para la mejora de nuestras playas. La regeneración, accesibilidad y conservación del litoral deben seguir siendo una prioridad compartida entre administraciones.

Pido que podamos avanzar de manera decidida en las gestiones para la construcción del nuevo centro de salud y la construcción del nuevo colegio.

Pido a los Reyes Magos poder conseguir desbloquear la burocracia del Ayuntamiento para gestionar todos los contratos que necesitamos para mejorar servicios. Y sobre todo pido salud para todos nuestros vecinos y que el 2026 sea un año de objetivos cumplidos.

SEGORBE

Mª Carmen Climent

Mª Carmen Climent. / Mediterráneo

Queridos Reyes Magos:

Con toda la ilusión y la esperanza que nos envuelven estas fechas tan especiales, escribo mis mejores deseos para nuestra población. Espero el mayor regalo para Segorbe en 2026, la salud para todos nuestros vecinos y vecinas, que no falte el bienestar en todas las casas y que nuestra labor siga dando sus frutos proporcionando prosperidad y oportunidades: el trabajo, el desarrollo y un gran futuro para pequeños, adultos y nuestros mayores.

Desde el corazón deseo que este año llegue potenciando nuestras tradiciones y nuestra historia, haciendo realidad la prosperidad de los proyectos que ya se han iniciado para toda la población.

Y que nuestra ciudad siga siendo hogar, con su carácter tranquilo y seguro, que siempre acoge y envuelve a nuestras familias y visitantes. Que la paz y la ilusión siga siendo el motor del progreso de un Segorbe próspero.

VINARÒS

Maria Dolores Miralles

Maria Dolores Miralles. / Javier Flores

Para el año 2026 quiero pedir para todos los vinarossencs mucha salud, para que podamos seguir viendo juntos el progreso de Vinaròs. También quisiera pedirles que los proyectos que están en marcha como el segundo centro de salud o la ampliación del IES José Vilaplana sigan su curso y que aquellos que empezarán como el nuevo pabellón, la remodelación de la plaza Primero de Mayo, el auditorio o la Torre Ballester avancen según lo previsto.

Para ayudaros os recuerdo que hemos logrado los fondos europeos EDIL. Serán 6,4 millones de euros que nos echarán una mano con todos estos deseos.

Con vuestra magia y nuestro trabajo diario estoy convencida que lograremos que aquello que hace años eran sueños, en este 2026 se conviertan en realidad.

BENICARLÓ

Juanma Cerdá

Juanma Cerdá. / Alba Boix

En estas fechas tan señaladas, al mirar hacia el nuevo año 2026, quiero compartir mis deseos para Benicarló, que nacen del profundo orgullo de pertenecer a esta ciudad abierta, trabajadora y solidaria.

Deseo un Benicarló más cohesionado, donde nadie se quede atrás y donde el crecimiento económico vaya de la mano de la justicia social. Deseo una ciudad saludable y viva culturalmente, donde la cultura, el deporte y la participación sigan siendo motor de convivencia y orgullo compartido.

Pido también que este nuevo año venga cargado de fuerza y nuevas energías para todo el equipo de gobierno y para toda la corporación municipal, para seguir acometiendo los proyectos previstos, tan necesarios para Benicarló, como el edificio multifuncional o el acondicionamiento del antiguo convento de la calle Cabanes, entre otros.

Por último, deseo que en 2026 Benicarló siga siendo ese lugar donde apetece vivir y soñar. Un hogar común construido entre todos y todas, con ilusión, trabajo y confianza en el futuro.

En lo personal, deseo poder encontrar buenos momentos para compartir con mi familia y amigos, que la intensidad de las responsabilidades municipales no me impida disfrutar de las personas queridas y de las pequeñas cosas que nos regala la vida cada día.

¡Feliz Año Nuevo!

PEÑÍSCOLA

Andrés Martínez

Andrés Martínez. / Alba Boix

Al nuevo año le pido que Sánchez abandone la Moncloa y cese el bloqueo al que está sometido este país. También le pido que tengamos el respaldo del Gobierno y las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para enfrentar la problemática del top manta y consigamos frenar esta lacra para nuestras economías locales que perpetúa mafias internacionales.

Otro de mis deseos es que avancemos junto a la Generalitat en la ampliación del CEIP Jaime Sanz para que pronto sea ya una realidad y que la Generalitat mejore el acceso a Peñiscola con la mejora de la CV-141.

En el plano personal, deseo que los Reyes Magos sigan trayendo salud para seguir trabajando con vocación de cuidar y dar lo mejor de mí.

Que me sigan acompañando mi familia y amigos, sin que me falte nadie en la Navidad próxima; este 2025 ha sido un año doloroso en cuanto a despedidas de grandes amigos que echo muchísimo de menos.

Que no falte la alegría, las ganas y el optimismo para seguir adelante, pese a los momentos difíciles.

¡Feliz 2026!

MONCOFA

Wences Alós

Wences Alós. / Miguel Ángel Sánchez

De cara a este año 2026, contaremos con la construcción de un trinquet y dos frontones que se ubicarán dentro de las instalaciones deportivas municipales, reforzando así nuestra apuesta por el deporte, la actividad física y el fomento de las tradiciones deportivas. Estas nuevas infraestructuras permitirán ampliar la oferta deportiva y dar respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía.

Asimismo, trabajaremos para que la unión de las urbanizaciones La Torre–Camí Cabres con el Sector C, mediante un carril ciclo peatonal, sea una realidad. Este proyecto mejorará la movilidad sostenible, la seguridad de peatones y ciclistas y la cohesión entre diferentes zonas del municipio.

Del mismo modo, solicitamos al Gobierno de España la protección de la zona central del litoral de Moncofa, una actuación más que necesaria para preservar nuestro entorno patrimonial e histórico, garantizar su conservación a largo plazo.

ALCALÀ DE XIVERT

Francisco Juan

Francisco Juan. / Mediterráneo

Para el año 2026, pedimos a los Reyes Magos que las obras tan importantes que estamos realizando en nuestro municipio avancen a buen ritmo y que, en unos meses, puedan ser una realidad. Estamos hablando de la ampliación del CEIP La Mola y del nuevo edificio municipal Espai d’Arts. Ambas infraestructuras van a suponer un antes y un después en ámbitos tan importantes como son la educación y la cultura.

También van a ser importantes la mejora del centro de salud de Alcalà y del consultorio de Alcossebre y las actuaciones en el polígono industrial El Campaner.

Un deseo que albergábamos en ya se nos ha cumplido: ser escenario de una etapa de La Vuelta 2026, así que pedimos que ese día todos y todas podamos disfrutar de un evento deportivo tan importante en nuestro pueblo.

Mi último deseo que es que el año 2026 esté lleno de ilusiones y momentos compartidos con mis vecinos y vecinas.

ALMENARA

Estíbaliz Pérez

Estíbaliz Pérez. / Miguel Ángel Sánchez

Para el 2026, seguiremos invirtiendo en patrimonio local, como la restauración del castell y la torre l’Agüeleta, así como en la recuperación de los programas de empleo, especialmente los destinados a los jóvenes y para tramitar fondos europeos. Los ayuntamientos medianos y pequeños, que no tenemos tanto personal, nos es imposible optar a los fondos europeos.

También queremos más ciclos formativos para el IES Almenara, así como contar con enfermería todos los días del año en la Playa Casablanca, recuperar las ayudas para inversiones en instalaciones deportivas, protección del litoral sur y nuevo financiamiento para los ayuntamientos.