Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes

Onda ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes. Así lo refleja el padrón municipal correspondiente al 2025, aprobado este viernes durante el primer pleno del Ayuntamiento del año, que sitúa la población del municipio en 26.190 vecinos. La cifra supone un incremento de 373 personas respecto al ejercicio anterior y marca un nuevo récord demográfico para la localidad.

Evolución de la población de Onda durante los últimos 25 años Gráfico de columnas que muestra la evolución de la población de Onda durante los últimos 25 años.

Este crecimiento poblacional se produce en un contexto de dinamismo económico en Onda, donde el tirón del azulejo, como principal sector económico a nivel local, continúa exhibiendo su músculo y sigue generando empleo y oportunidades. A ello se suman las políticas municipales implementadas a lo largo de los últimos años por el Ayuntamiento, orientadas a mejorar la calidad de vida, reforzar los servicios públicos y hacer de Onda un municipio atractivo tanto para nuevos residentes y empresas como para quienes deciden desarrollar su proyecto vital.

La aprobación anual del padrón garantiza la actualización y fiabilidad de los datos poblacionales y permite al Ayuntamiento planificar de forma responsable los servicios y recursos municipales. Desde el equipo de gobierno (PP) subrayan que este trámite refleja el compromiso con el rigor administrativo, la transparencia y una gestión eficiente adaptada a la realidad social de la ciudad.

El Ayuntamiento de Onda aprobó este viernes en el primer pleno del año los últimos datos del padrón municipal. / Mediterráneo

Consell Escolar Municipal

El pleno también dio luz verde a la constitución del Consell Escolar Municipal, un órgano de participación que busca reforzar la colaboración entre el Ayuntamiento, los centros educativos y la comunidad educativa. Su puesta en marcha permitirá mejorar el diálogo y favorecer la mejora continua del sistema educativo local, en línea con el crecimiento y las nuevas necesidades del municipio.

Durante la sesión, la alcaldesa, Carmina Ballester, aprovechó para felicitar el inicio del nuevo año a los vecinos. «Quiero desear a todos los ondenses un feliz 2026, lleno de salud, bienestar y oportunidades, y reafirmar nuestro compromiso por seguir trabajando por el futuro de Onda», señaló. Y destacó que «en cada decisión» que toman piensan en «mejorar la vida de las personas y contribuir a construir una Onda más cohesionada, próspera y con mejores oportunidades».

Con este primer pleno, el Ayuntamiento arranca 2026 consolidando una línea de gestión basada en la participación ciudadana, la planificación a largo plazo y la atención a las necesidades de una población que sigue creciendo y que refuerza el papel de Onda como uno de los municipios más en auge de la provincia, con su potencial industrial como bandera.