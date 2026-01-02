El Rotary Club la Vall estrena su himno en el concierto de Año Nuevo
La pieza ha sido compuesta por el rotario Dani Moliner
En un abarrotado auditorio y en el contexto del tradicional concierto de Año Nuevo, el Rotary Club la Vall ha estrenado su propio himno compuesto por el rotario Dani Moliner.
La orquesta Belles Arts, dirigida por el maestro Jose Vicente Ramón, ha sido la encargada de ejecutar como primera pieza del concierto. Un himno que ha cautivado al público asistente y que habla de la voluntad de servicio de este reconocido club rotary.
Si hace unos años se instituía su simbolo en la localidad a traves de la escultura del artista Pere Ribera, hoy lo hace a traves de la música, algo tan arraigada en la Vall d'Uixó.
Un nuevo éxito del club vallero que preside José Luis Jarque y que, cumplidos sus 21 años de existencia, sigue dando pasos adelante en su arraigo en la localidad y en su función de servicio a la sociedad.
