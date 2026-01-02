Suera aplaza su popular Mostra Etnològica por el mal tiempo

El Centre Cultural Suera y el Ayuntamiento de Suera han anunciado este viernes que aplazan la celebración de la popular Mostra Etnològica Suera, un pueblo al carrer por la previsión de mal tiempo para los próximos días.

La muestra estaba programada para este domingo, pero finalmente la han pospuesto para el siguiente, el domingo 11 de enero.

Cartel con la suspensión de la Mostra Etnològica. / Mediterráneo

«Por responsabilidad, hemos optado por aplazar la muestra y poder disfrutarla con unas condiciones óptimas», explica el alcalde, José Martí.

Mientras, el presidente del Centre Cultural Suera, Enrique Salvador, anima a los visitantes a acudir a la localidad y «descubrir todo el patrimonio etnológico y emocionar de Suera».