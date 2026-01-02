Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suera aplaza su popular Mostra Etnològica por el mal tiempo

Prevista inicialmente para este domingo, han decidido posponer 'Suera, un poble al carrer' al domingo 11 de enero

Suera celebra una nueva edición de ‘Un poble al carrer’

Suera celebra una nueva edición de ‘Un poble al carrer’ / Núria B. Bigné

Darío Pitarch

Suera

El Centre Cultural Suera y el Ayuntamiento de Suera han anunciado este viernes que aplazan la celebración de la popular Mostra Etnològica Suera, un pueblo al carrer por la previsión de mal tiempo para los próximos días.

La muestra estaba programada para este domingo, pero finalmente la han pospuesto para el siguiente, el domingo 11 de enero.

Cartel con la suspensión de la Mostra Etnològica.

Cartel con la suspensión de la Mostra Etnològica. / Mediterráneo

«Por responsabilidad, hemos optado por aplazar la muestra y poder disfrutarla con unas condiciones óptimas», explica el alcalde, José Martí.

Mientras, el presidente del Centre Cultural Suera, Enrique Salvador, anima a los visitantes a acudir a la localidad y «descubrir todo el patrimonio etnológico y emocionar de Suera».

