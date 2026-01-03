Benicarló ya tiene listas las 130.000 'coques' para Sant Antoni tras una 'embolicà' muy coral

La cofradía de Sant Antoni de Benicarló reunió este sábado a más de 300 personas en el Magatzem de la Mar para envolver los dulces típicos de la festividad, que llegará a su punto álgido el viernes 16 de enero con el encendido de la hoguera y el “dimoni”, las “loas” y los desfiles de carros y caballos.

El pasado fin de semana las elaboraron en un obrador local y este sábado fue el momento de dejarlas listas para repartir, envolviéndolas en el tradicional papel blanco.

Galería de fotos de la 'embolicà' de 'coques' de Sant Antoni en Benicarló / Alba Boix

En total, los asistentes a “l’embolicà” prepararon 130.000 “coques”. Con este acto culminó la presentación de este dulce de anís que será lanzado por las calles de Benicarló. Mientras unos mayorales de la cofradía repartían azúcar, papel y cajas, otros se encargaban de recoger las que ya estaban listas.

A este multitudinario y popular acto asistió también el alcalde, Juanma Cerdá, miembros del equipo de gobierno, de la corporación municipal y representantes de distintas entidades sociales y culturales de la ciudad.

Alba Boix

Programación completa

Previamente a la fiesta, el miércoles 14 y el jueves 15, la dama de la entidad, Paula Tena, visitará los centros educativos y organismos sociales de Benicarló junto a los mayorales para repartir las “coquetes”.

Siguiendo con el programa, el viernes 16 de enero dará comienzo la jornada con el montaje de la hoguera, la “penjada del dimoni” y la preparación del altar en la plaza San Bartolomé.

Tras el toque de campanas a mediodía y a las 19.00h, llegará el momento de prender la hoguera que quemará el “dimoni” en la plaza de San Bartolomé, un multitudinario acto que continuará con la tradicional cabalgata en la que se sucederán las “loas” y la tirada de “coques”.

Para culminar la fiesta, el día 17 de enero se celebrará la misa en la iglesia de San Bartolomé en honor a San Antonio Abad, el sorteo de premios y la bendición de los animales. La cabalgata del sábado dará comienzo a las 18.00h y durante el recorrido se celebrará un acto de reconocimiento a José Manuel Galán y Elisa Tena, Homenaje 2026, por su trayectoria y aportación a la fiesta.