Burriana marca la hoja de ruta para estrenar el nuevo IES Jaume I dentro de dos cursos

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado el Plan de Trabajo de la obra Terminación del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiada por la Generalitat Valenciana y elaborado por la empresa adjudicataria Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU. El documento prevé que los más de 1.200 alumnos que se encuentran temporalmente estudiando en barracones dispondrán para el curso 2027-2028 de unas instalaciones adaptadas a los nuevos tiempos, con 24 aulas de ESO y seis de Bachillerato, siete de ciclos formativos y zona polideportiva.

El documento técnico, que cuenta con el visto bueno de la Dirección de Obra desde el pasado mes de diciembre, establece la hoja de ruta económica y temporal para la ejecución de las unidades de obra pendientes, estableciendo como previsión la finalización alrededor del mes de julio, lo que permitiría a la comunidad educativa abandonar las aulas prefabricadas en el Camí Llombai para inaugurar el nuevo instituto que será un edificio completamente adaptado a los nuevos tiempos, con eficiencia energética, sostenibilidad y recursos de vanguardia para el alumnado y el profesorado.

La planificación ha sido refrendada por los responsables de la constructora y supervisada por la dirección técnica del proyecto. El plan de obra detallado contempla la coordinación de las distintas fases constructivas hasta la entrega final del edificio, garantizando que el proceso de edificación se ajuste a las normativas vigentes y a las necesidades específicas del centro docente.

Actuación

Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de más de 22 millones de euros y que el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, visitó en primera persona el día en que se reanudaron las obras del centro educativo. Una infraestructura muy esperada por el alumnado y sus familias que llevan desde 2020 en unas instalaciones provisionales y que ha requerido de numerosos trámites como la liquidación con la antigua empresa o un aumento en el presupuesto por parte de Conselleria. Cabe recordar, que el importe inicial para esta obra era de 13,5 millones de euros en 2019. La paralización de la obra, sumada al incremento de los costes por los materiales llevó al Ayuntamiento a solicitar a la Conselleria un incremento de la delegación de 8,6 millones de euros, que fue aprobada el pasado mes de abril, por lo que finalmente el importe de la obra asciende a cerca de 22,2 millones de euros.

El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha destacado que “los plazos del Plan de obras por parte de la empresa adjudicataria son la mejor noticia que podían recibir los alumnos y profesores para empezar el año”. “Hemos logrado con mucho esfuerzo y tesón por parte de todos, por fin, reactivar los trabajos de un instituto que no solo dará respuesta a una necesidad urgente para más de 1.200 alumnos y sus familias, sino que el IES Jaume I se convertirá en un referente comarcal de calidad y modernidad en infraestructuras educativas”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado que “este equipo de gobierno cumple, no solo un compromiso y la palabra dada, sino una deuda histórica con nuestra ciudad marcando en el calendario el final de obras y de años de parálisis administrativa y de espera del alumnado, profesores y sus familias”.