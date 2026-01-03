Moncofa da el último paso antes de licitar las obras del PAI Belcaire Sur

Moncofa da el último paso antes de poder licitar y reactivar las obras de uno de sus desarrollos urbanísticos más importantes. El Ayuntamiento sacó ayer a exposición pública, tal como apareció registrado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el proyecto para finalizar el PAI Belcaire Sur, una intervención largamente esperada por el municipio. Este ámbito urbanizable cuenta con una superficie aproximada de 271.000 metros cuadrados, repartidos en 32 parcelas pertenecientes a alrededor de 70 propietarios. El presupuesto, según la memoria del proyecto, asciende a 12.122.229,90 euros.

La publicación en el DOGV representa el trámite previo necesario para que el consistorio pueda licitar los trabajos, un proceso que, según las previsiones municipales, podría llevarse a cabo a principios de febrero. Si el calendario administrativo avanza conforme lo previsto, la adjudicación de las obras podría producirse antes del verano, permitiendo así el inicio de las tareas en un plazo relativamente corto y poniendo fin a años de parálisis e incertidumbre.

DEl deterioro de elemento es evidente en este todavía paralizado desarrollo urbanístico de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, destaca el empeño realizado para llegar a este punto, subrayando que han sido «muchos meses de trabajo, valoraciones y problemas surgidos durante el proceso, pero que finalmente han podido resolverse». El edil señala que el objetivo es que en pocos meses este PAI vuelva a renacer, tras el grave deterioro sufrido desde el año 2015, cuando el consistorio se encontró con un proyecto prácticamente abandonado. «Después de mucho esfuerzo por parte de los departamentos implicados, la licitación está cada vez más cerca y, con ella, la adjudicación definitiva», afirma.

Hay que recordar que el Ayuntamiento actúa como agente urbanizador, estando legalmente obligado a finalizar un proyecto que se inició en el año 2006 y que fue paralizado poco después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por diversos motivos, entre ellos la insuficiencia de metros destinados a zonas verdes. Tras esa paralización, el área quedó expuesta al abandono y al vandalismo, lo que provocó que en pocos meses se produjera un desvalijamiento casi total de un PAI que estaba ejecutado en aproximadamente un 95%.

Préstamo

Desde el consistorio no ocultan la dificultad económica que supone retomar y finalizar esta actuación. Según añade José María Andrés, «los vecinos tendremos que seguir esforzándonos económicamente para poder hacer frente a este proyecto, que es necesario concluir, como consecuencia de una mala gestión realizada a principios de este siglo». Como publicó Mediterráneo, el Ayuntamiento tiene previsto pedir un préstamo que permita ejecutar las obras pendientes y cumplir con las obligaciones urbanísticas adquiridas.

Belcaire Sur está llamado a convertirse en un enclave clave del litoral sur de la provincia. Su ubicación, a apenas cien metros de la playa, y en una zona donde están construyendo espigones, incrementa notablemente su atractivo urbanístico y turístico. Una vez finalizado el desarrollo, se prevé que sea una zona muy cotizada, con interés tanto para grandes promotores de vivienda como para cadenas hoteleras, lo que podría ser un importante impulso económico.