Onda inaugura el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres con un fin de semana para toda la familia

Onda ha inaugurado hoy el Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el Castillo de las 300 Torres, un enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que, durante este fin de semana, se transforma en un escenario mágico pensado para el disfrute de los niños y sus familias.

La jornada inaugural ha estado marcada por la llegada del Séquito Real al castillo, un momento muy esperado por los más pequeños, que ha dado paso a la apertura oficial del campamento. El acto ha contado con la participación de la reina infantil de la Fira d’Onda, Eva Martínez Chiva, quien ha sido la encargada de dar inicio a este evento tan especial.

El Séquito Real llega a la fortaleza para recoger las cartas de los más pequeños. / Mediterráneo

Durante todo el fin de semana, ondenses y visitantes podrán recorrer gratuitamente la fortaleza y disfrutar de los distintos espacios temáticos del Campamento Real. Entre ellos destaca la Zona del Escriba, donde los niños y niñas pueden redactar sus cartas y entregarlas a los Pajes Reales, así como las áreas de animación, juegos infantiles y actividades repartidas por el recinto amurallado.

Al respecto, el concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, ha destacado: “Este Campamento es una forma de poner en valor nuestro patrimonio y convertirlo en un espacio vivo, donde los niños y sus familias puedan disfrutar juntos de la magia de la Navidad en un entorno tan emblemático como nuestro castillo”.

Como principal novedad de esta edición, el Campamento Real incorpora una zona de cetrería, que permite a las familias descubrir de cerca esta ancestral tradición en un entorno histórico único, enriqueciendo la experiencia cultural y educativa del evento.

Los pajes reales, con el concejla de Fiestas, la reina infantil de la Fira y la alcaldesa, en la Zona del Escriba del campamento. / Mediterráneo

Horario de apertura

El Campamento Real puede visitarse el 3 y 4 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, como antesala a la noche más mágica del año.

Como colofón a la programación navideña, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos recorrerá las calles de Onda el 5 de enero, a partir de las 19.00 h, llevando ilusión a pequeños y mayores, con inicio en la calle Cervantes y final en el Ayuntamiento, donde Sus Majestades ofrecerán su mensaje oficial a todos los ondenses.

El baile y la música también serán grandes protagonistas de la programación, con propuestas pensadas para todos los públicos. A las 22.00 horas, el CIM Montí acogerá un baile dirigido a jubilados y pensionistas, amenizado por el Dúo Eslava, con entrada gratuita. Ya de madrugada, a partir de las 00.00 horas, la Carpa del Recinto Multiusos se llenará de ritmo con la actuación de la Orquesta Flama y DJ’s, ofreciendo una velada musical abierta a toda la ciudadanía y de acceso gratuito.