El PP pide al alcalde de Castellnovo que aclare quién pagará los gastos de aplazar los toros por un error administrativo

El PP de Castellnovo lamenta que el pueblo se quede sin los festejos taurinos que cada año se organizan el segundo fin de semana de enero y que coinciden, habitualmente, con las fiestas de San Antonio. Como ha adelantado Mediterráneo, los toros previstos para el fin de semana del 17 y el 18 de enero se celebrarán una semana más tarde debido a un error administrativo del Ayuntamiento. "¿Quién va a pagar los toriles y la alimentación de las reses durante todo este tiempo?", se preguntan los populares.

Desde el Partido Popular recuerdan que este error "no lo ha cometido la asociación cultural taurina que organiza la fiesta", la peña Mil Duros. Ellos presentaron el 4 de diciembre en el ayuntamiento la documentación para que el alcalde la elevara a la Generalitat y lo hicieron teniendo en cuenta que el procedimiento se debe gestionar con 15 días de antelación, tal y como la ley establece, remarcan.

Foto de los concejales del PP en Castellnovo. / Mediterráneo

"Un error que va a causar muchos contratiempos"

Sin embargo, critican a través de un comunicado que el alcalde (Antonio López, del PSPV-PSOE) no presentó la documentación "hasta el lunes 29 de diciembre, 25 días después de recibir el expediente por parte de la organización y saltándose el marco legal" establecido. “Este grave error que ha cometido el equipo de gobierno va a provocar muchos contratiempos a vecinos que ya habían organizado sus planes teniendo en cuenta esta festividad. Lo lamentamos profundamente, porque todos hubiéramos querido que esto no ocurriera”, exponen desde el PP.

Y además de contratiempos, gastos. “Ahora hay que pagar los toriles durante más tiempo y también la alimentación de este ganado y no queremos que quienes no han causado este problema, los miembros de la asociación, sean los que tengan que asumir las consecuencias de este desastre. Ellos no cometieron ningún error. Ha sido el PSOE el causante”.

En este sentido, el PP pide al alcalde que deje claro este extremo al tiempo que vuelven a ofrecer “nuestro empeño y trabajo. Nuestro pueblo no debería haberse visto envuelto en esta situación si quien gobierna hubiera cumplido sus obligaciones. Deseamos que no se vuelva a repetir y volvemos a ofrecer, como hacemos siempre, nuestra colaboración porque Castellnovo merece lo mejor”, han considerado desde el PP.