Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
Organizarán un acto en el Polifuncional, donde todos los participantes realizarán una función frente al belén viviente
R. D. A.
L'Alcora ha sido este sábado el primer municipio de la provincia de Castellón en anunciar oficialmente que el lunes no habrá Cabalgata de los Reyes Magos por la mala previsión meteorológica a causa de la borrasca Francis.
En lugar de la cabalgata tradicional con carrozas y grupos musicales desde la Pista Jardín hasta el ayuntamiento, los organizadores han acordado preparar un acto bajo techo para ir a lo seguro. Será este lunes a las 19.00 horas en el Polifuncional, donde todos los participantes realizarán una función frente al belén viviente.
Será antes de la adoración con el mensaje de Sus Majestades de Oriente, que recibirán la llave de la ciudad de manos del alcalde, Samuel Falomir, que dirigirá también unas palabras a todas las niñas y niños y sus familiares.
Colaborarán en la animación del polifuncional la Agrupació Musical l'Alcalatén, On! dance Studio, las ampas de los 4 colegios, la Asociación l'Alcora Tambor, la Asociación de Bolilleras, Grup de Dances Font d'Aixart, el Club Hípic La Ferradura, Gupo Scout, así como empresas y particulares que colaboran con el transporte y la policía local.
