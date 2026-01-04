Burriana inicia las obras de Aula Natura para la educación ambiental de los escolares
El nuevo espacio educativo fomentará el aprendizaje al aire libre y los hábitos saludables
El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado las obras de la futura Aula Natura, un nuevo espacio educativo que se desarrollará en el entorno donde actualmente se ubican los huertos de ocio, con el objetivo de transformar este enclave en un punto de referencia para la educación ambiental, el aprendizaje al aire libre y el ocio saludable para los estudiantes de Infantil y Primaria de la localidad.
Aula Natura nace con una clara vocación educativa y social, orientada a fomentar el aprendizaje sobre la naturaleza, el ciclo de las plantas y la alimentación, acercando especialmente a los más jóvenes al conocimiento de frutas y verduras y promoviendo hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
Este nuevo espacio permitirá trabajar valores fundamentales como la responsabilidad, la paciencia y el esfuerzo, a través de actividades prácticas, complementando la educación escolar con experiencias en contacto directo con el entorno natural. Al mismo tiempo, se concibe como un lugar de ocio educativo y de encuentro para las familias, favoreciendo una alternativa saludable frente al uso excesivo de pantallas.
Caracter inclusivo y comunitario
El proyecto también tiene un marcado carácter inclusivo y comunitario, ya que facilitará la participación de menores de distintos contextos sociales y promoverá la convivencia intergeneracional mediante la implicación de personas mayores usuarias de los huertos de ocio, asociaciones locales y centros educativos, fortaleciendo así el tejido social de la ciudad.
Desde el punto de vista medioambiental, la futura Aula Natura contribuirá a la concienciación sobre el respeto y el cuidado del entorno, impulsando prácticas como el reciclaje, el compostaje y el ahorro de agua, además de sensibilizar sobre la importancia del consumo local y sostenible.
El concejal de Educación, Álex Clausell, ha destacado que "Aula Natura será una herramienta pedagógica de gran valor para los centros educativos de Burriana, ya que permitirá complementar la enseñanza en el aula con actividades prácticas al aire libre y una educación conectada con el entorno y con los valores medioambientales".
Por su parte, el concejal de Agricultura, Fran Capdevila, ha señalado que "este espacio permitirá acercar a los más jóvenes al mundo agrícola y a la importancia del consumo responsable y de proximidad, poniendo en valor el trabajo del campo y las prácticas de agricultura sostenible". Capdevila ha añadido que "Aula Natura contribuirá a revalorizar los huertos de ocio y unirá a escolares y mayores en un mismo espacio, favoreciendo el encuentro entre generaciones”.
