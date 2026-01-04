El Centro Municipal de FPA de Benicàssim aumenta un 60 % su alumnado en cinco años

El Centro Municipal de Formación de Personas Adultas (FPA) de Benicàssim ha aumentado el número de alumnos en un 60% a lo largo de los últimos cinco años.

En este sentido, las formaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Benicàssim se incrementan desde los 537 matriculados en el ejercicio 2020-21 hasta los 861 del curso 2024-25, una subida que demuestra que “la apuesta decidida del consistorio por promover estas formaciones está dando grandes resultados y teniendo una buena acogida entre los vecinos y vecinas del municipio”, según ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

“Se trata de un centro plenamente consolidado que favorece la inclusión, la cohesión social y la igualdad de oportunidades para los adultos de Benicàssim”, ha añadido por su parte, la concejala delegada de Educación, Rosa María Gil.

Oferta formativa

Las diferentes formaciones que se ofrecen en los centros abarcan desde la educación básica para personas adultas, idiomas extranjeros como inglés, alemán o francés, además de valenciano o cursos de castellano para extranjeros, cursos de informática, cursos de acceso a la universidad o ciclos formativos de grado superior, además de talleres como fotografía, dibujo, corte y confección, restauración de antigüedades o danza, entre otras materias.