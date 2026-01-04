La 'il·lusió d’un poble': un siglo de Reyes en el Museu del Joguet de Almassora

El Museu del Joguet d’Almassora nació de una tienda familiar que fue ferretería y juguetería. La familia Arenós conservó durante décadas los juguetes que no se vendían y transformó esa colección en un relato vivo del pueblo. Hoy, con nuevas salas y una exposición fotográfica protagonizada por vecinos de Almassora durante el último siglo, el museo vuelve a mirar a los Reyes Magos para recordar algo esencial: hubo un tiempo en el que la ilusión se cuidaba con muy poco y se compartía con mucho.

En ese sentido, el Museu del Joguet no explica la historia desde la nostalgia, sino desde los objetos y las personas. Cada vitrina conecta con una escena reconocible para muchas familias del pueblo: la fotografía de Reyes, el juguete en primer plano y el día señalado como uno de los más importantes del año.

Una visita de los festeros de Benicàssim, llena de ilusión. / Mediterráneo

Origen

El origen del museo está ligado a la antigua ferretería y juguetería Arenós, un comercio que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de Almassora. A partir de los juguetes que no se vendían y de piezas que la familia fue guardando, se creó una colección que con el tiempo creció gracias a donaciones de vecinos. Esa suma paciente acabó convirtiéndose en museo, un espacio que hoy gestionan Joaquín Arenós y su mujer, Margarita Agut, con una idea clara: transmitir a las nuevas generaciones cómo se vivía la infancia cuando casi todo escaseaba.

Una de las piezas que mejor explica esa realidad son las muñecas más antiguas de la colección, fechadas en 1929. Están hechas de cartón y permiten ver incluso el molde original con el que se fabricaban, con rostros prácticamente idénticos. “Todas tenían la misma cara, porque se hacían a partir del mismo molde”, explica Margarita Agut. Con el paso de los años, el cartón dio paso a la porcelana, un cambio que hoy se aprecia claramente en las vitrinas y que marca también la evolución social y económica.

Además, el museo insiste en una idea que se repite a lo largo del recorrido: un juguete era un lujo. “Unos Reyes llegaba la muñeca y otros Reyes llegaba la ropa”, recuerda Agut. En muchas casas no había más que un juguete, que se cuidaba y se conservaba durante años. Esa forma de vivir la ilusión contrasta con la realidad actual y abre una reflexión directa sobre el valor que hoy se da a los regalos.

El museo cuenta con una apartado específico dedicado a los Reyes Magos. / Mediterráneo

Libros contables, monedas y Navidad

A esta lectura se suma una vitrina especialmente significativa. Joaquín Arenós ha incorporado libros contables originales de la tienda, con registros que se remontan a casi un siglo atrás. En ellos se puede ver cómo algunos vecinos tuvieron que recurrir a préstamos o financiación bancaria para poder comprar un juguete. Junto a estos documentos se exponen monedas antiguas y fotografías de la tienda original, que completan el retrato económico y social de la época.

Por otro lado, el museo ha ampliado recientemente su recorrido con un espacio dedicado a la magia de la Navidad. En esta nueva ala se recrea un ambiente vinculado a los Reyes Magos, con las tradicionales camas, mobiliario antiguo, artesanía valenciana y telas de época. Todo el conjunto ha sido restaurado y conservado por la familia, con piezas propias y objetos donados por vecinos. El objetivo no es recrear un decorado, sino generar una atmósfera que conecte tradición, casa y ritual.

El museo recopila un siglo de imágenes relacionadas con los Reyes Mayos. / Mediterráneo

Recopilación fotográfica

Además, este espacio acoge una de las propuestas más emotivas del museo: una recopilación fotográfica de vecinos de Almassora durante el último siglo, retratados con sus juguetes. Las imágenes muestran cómo, hace 70 u 80 años, los niños posaban expresamente para el Día de Reyes, con su juguete y el vestido de mudar. En ellas aparecen caballos de cartón, muñecas sencillas o carritos, juguetes modestos que entonces representaban un acontecimiento.

En muchas de esas fotografías se reconocen también vecinos que, con el paso del tiempo, participaron como Reyes Magos en las celebraciones del pueblo. De este modo, el museo enlaza el juguete con la fiesta y la fiesta con la identidad colectiva, construyendo un relato que pertenece a toda Almassora.

Brindis de los festeros por la ilusión y la solidaridad con los niños. / Mediterráneo

Visita especial

Esta Navidad, el museo ha vivido además una visita especial. Las reinas de Benicàssim, Marta Mas y Ariadna Galán, acudieron al Museu del Joguet acompañadas por las festeras. También visitó el espacio la reina de Almassora. Durante el recorrido, Margarita Agut les explicó la historia del museo y el significado de cada una de las salas, en una visita que sirvió para celebrar la Navidad desde la memoria y la tradición. El encuentro finalizó con un brindis simbólico en el museo, deseando “muchos juguetes para quien no los tiene y muchos años de ilusión y solidaridad”.