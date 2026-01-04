Memoria histórica: La batalla contra el olvido que se libra en Alfondeguilla

La asociación científica Arqueoantro tenía una misión para la que se consiguió una subvención autonómica: localizar y exhumar los restos de Ángel Mora, un soldado republicano alicantino que murió en el frente de Levante, en el término municipal de Alfondeguilla.

La iniciativa surgió desde la Asociación de Familiares de Desaparecidos en el Frente de Levante, integrada por más de un centenar, entre las cuales cinco «tienen constancia de que sus familiares estaban en una zona muy concreta de Alfondeguilla», explica el arqueólogo y codirector de Arqueoantro, Miguel Mezquida.

Con la información facilitada por testimonios, el conocimiento de cómo se desarrolló la guerra civil en este territorio y tres semanas de trabajo por delante, un equipo multidisciplinar formado por arqueólogos, antropólogos, documentalistas, historiadores e incluso una restauradora, se puso a trabajar «en el entorno de un camino que sube al castillo».

Personal de Arqueoantro durante la investigación llevada a cabo en el término municipal de Alfondeguilla. / Arqueoantro

Mezquida indica que la información era bastante detallada, porque «la familia tenía fotografías del punto exacto en el que estaba la fosa, aunque en su día no pudieron señalizarla porque no existía la cultura de memoria histórica actual».

En el desarrollo de los trabajos de búsqueda, según relatan desde Arqueoantro, fue de especial importancia «la colaboración del Ayuntamiento, concretamente del alcalde, Salvador Ventura, que puso todas las facilidades posibles para acelerar la concesión de los permisos y acudía a la excavación de manera habitual para conocer los avances».

Desgraciadamente, las tres semanas transcurrieron y a finales del mes de noviembre pasado finalizó la investigación sin resultados positivos. Muchos son los factores que contribuyen a que, a pesar de los indicios y certezas de partida, acaben sin aparecer las fosas.

Algunos de los restos que han recuperado. / Arqueoantro

«El camino se amplió, no fue lo que se ve actualmente. En aquella época sería como mucho una senda que daba paso a machos y poco más y ahora es una pista forestal por la que se puede transitar con coche casi hasta el final», expone.

Mezquida afirma que los cambios del territorio son la principal razón por la que «en el país de las 6.000 fosas», como se ha llegado a describir España, muchas sean irrecuperables, porque se encontraban en parcelas que no se cultivaban y después sí o al contrario, o hay edificaciones encima... Aunque el enemigo más demoledor es el paso del tiempo, «cada vez quedan menos testimonios orales y descendientes que mantengan la esperanza de localizar a sus antepasados», advierte.

La familia deberá seguir esperando

Esta vez, no han encontrado los restos de Ángel Mora y su familia deberá seguir esperando a que, con suerte, otra aportación de fondos motive una nueva excavación en la zona. Sin embargo, Arqueoantro sí que recuperó los restos de otro combatiente.

Según recuerda Miguel Mezquida, durante la pandemia, un vecino de Eslida que hacía senderismo por la zona localizó restos óseos humanos. Notificó el hallazgo, «aunque a nosotros no nos llegó el aviso hasta hace un año».

Aprovecharon los trabajos que estaban realizando en Alfondeguilla en noviembre para recuperarlos. «Estaban en una escorrentía de grabas con una pendiente muy escarpada, nos costó bastante llegar hasta allí». Identificaron dos fémurs, una tibia, un peroné y el cráneo de otra víctima de la guerra.

«Solo en Alfondeguilla hay localizadas cinco o seis fosas comunes documentadas, pero en este término municipal, seguro que hay más» Miguel Mezquida — Codirector de Arqueoantro

Las pruebas de ADN a las que se someterán los restos, quizás acaben con la espera de otra familia y puede que la recuperación de esos huesos abandonados en medio del monte, signifique que alguien pueda recuperar su nombre del olvido.

Mezquida insiste en que «el frente de Levante fue muy grande, ocupó toda la provincia de Castellón y parte de las de Teruel y Valencia», solo en Alfondeguilla «hay localizadas cinco o seis fosas que están documentadas por testimonios, fuentes escritas o porque se han encontrado restos, pero en este término municipal, seguro que hay más».

Su existencia es el relato de una historia de muerte y sufrimiento, de hombres desaparecidos que un día salieron de casa para nunca regresar y de los que ni siquiera quedó una sepultura a la que acudir para ser recordados por quienes se quedaron esperándoles y, en muchos casos, siguen haciéndolo.