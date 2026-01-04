La Oficina de Atención a la Ciudadanía de Onda supera las 700 consultas con una respuesta ágil a las peticiones vecinales

La Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Onda continúa consolidándose como un servicio esencial para la atención directa a los vecinos, tras superar las 739 consultas atendidas desde su puesta en marcha en 2023. Desde el pasado mes de agosto de 2025, cuando el balance se situaba en 643 atenciones, la oficina ha registrado más de 90 nuevas consultas, lo que confirma el aumento progresivo de su uso y la confianza de la ciudadanía en este canal de atención.

El servicio ha intensificado su actividad durante los últimos meses, destacando por la rápida actuación ante las peticiones vecinales y por su capacidad para acelerar la tramitación de incidencias y consultas, especialmente en aquellas relacionadas con vía pública, urbanismo y servicios municipales.

En este sentido, el concejal responsable del área, Juan López, ha señalado: "Nuestro compromiso es claro: menos burocracia y más facilidades para los vecinos. Esta oficina está pensada para simplificar trámites, dar respuestas rápidas y resolver problemas sin rodeos, porque la administración tiene que estar al servicio de las personas".

Uno de los principales valores del servicio es su modelo de gestión ágil, basado en la derivación inmediata de cada consulta a las áreas municipales competentes y en el seguimiento continuo de los expedientes hasta su resolución. Este sistema permite desbloquear trámites, priorizar aquellas incidencias que afectan a la seguridad, accesibilidad o salubridad, y mantener informados a los vecinos sobre el estado de sus solicitudes.

Cita previa

La Oficina de Atención a la Ciudadanía presta servicio los lunes, miércoles y viernes, en horario de 11.00 a 13.00 horas. El sistema de cita previa incluye la descripción del motivo de la visita, lo que permite preparar cada atención con antelación y priorizar los casos urgentes. Los vecinos pueden solicitar cita llamando al teléfono 964 60 00 50.

Onda Incidencias

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos también disponen de la aplicación gratuita Onda Incidencias para comunicar cualquier desperfecto o incidencia en el municipio. A través de esta plataforma digital, accesible desde dispositivos móviles y ordenadores, los usuarios pueden registrar de forma rápida y geolocalizada cualquier incidencia, contribuyendo al mantenimiento y mejora del municipio en incidencias.onda.es.