Una escuela para formar en salud en l'Alcora

Compromiso e implicación son dos pilares para el desarrollo de cualquier proyecto, una simbiosis que marca también el éxito de la Escuela de Salud que promueve Cruz Roja l’Alcora, una iniciativa que tiene como destinatario a los vecinos, pero también tiene en ellos su origen, puesto que es de quienes parten los temas a abordar.

Charlas, talleres y coloquios informativos y participativos conforman la estructura de propuestas de esta Escuela de Salud, que abarca numerosas cuestiones y ámbitos.

Acciones

Una de las últimas fue Acompañando en la pérdida, una charla concebida como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, para aquellas personas que atraviesen un duelo o que deseen adquirir herramientas para acompañar a quienes lo vive. El encargado de abordar la temática fue el psicólogo del Proyecto de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, de la Fundación La Caixa, Francisco Javier Morales, que a través de una mirada cercana y profesional abordó el duelo como una experiencia humana profunda, transformadora y necesaria.

Otra de las iniciativas desarrolladas en la Escuela de Salud fue el taller Cómo asegurar una alimentación equilibrada con una cesta de la compra básica, impartido por la dietista y nutricionista alcorina María Ferrer. La especialista enseñó a mejorar la alimentación sin que esta suponga un sobrecoste para las familias: ayudando a identificar los alimentos clave de una cesta básica nutritiva y asequible, combinando ingredientes de forma sencilla para cubrir tus necesidades nutricionales, planificando un menú semanal equilibrado y realista, y organizando mejor las compras para aprovechar al máximo lo que se tiene.

A estas propuestas hay que sumar también la charla Movimiento en sillas, impartido por Alberto Esteve, en el centro Moviment (Pedagogía del moviment i de la respiració); el coloquio Paz interior en un mundo inestable, impartido por Montse Enrique, de Meditación Kadampa Castellón; y la charla Rompiendo el silencio, hablemos de acoso escolar, impartida por la psicóloga Desirée Sánchez.

Las sesiones se han llevado a cabo en lugares como «las Nuevas Dependencias Municipales, el salón de la Fundació Caixa Castelló, y el salón de actos de la Caixa Rural de l’Alcora», señala el coordinador de la escuela, Francisco Ramírez, quien explica que «están abiertos a toda los vecinos de l’Alcora y de la provincia».

Propuestas

Las temáticas son propuestas por los vecinos y «además de estas, las que más interés despiertan son: primeros auxilios en bebés y general, musicoterapia, acompañamiento al paciente con cáncer, yoga para niños y adultos, reflexoterapia, etapas de la infancia, educación sexual y emocional, apoyo para una madre lactante; prevención y tratamiento de adicciones, estrés, ansiedad y otros problemas mentales; salud ambiental, etc.