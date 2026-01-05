Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO

Final feliz de norte a sur de la provincia de Castellón en las cabalgatas de los Reyes Magos pese a la incertidumbre por el temporal

Las lluvias no aparecen durante la tarde a pesar de la alta probabilidad y el gélido frío no impide que las familias salgan en masa a la calle

Macrogalería I Las cabalgatas de los Reyes Magos por la provincia de Castellón, en imágenes

Macrogalería I Las cabalgatas de los Reyes Magos por la provincia de Castellón, en imágenes

Cavalcada Reis/Alcalà10 /

David Donaire

Josep Carda

Castellón

Pendientes del cielo hasta el último momento y la incertidumbre marcando las horas previas, los municipios de la provincia vivieron ayer una auténtica carrera contrarreloj contra la meteorología. Por suerte, la lluvia dio una tregua y permitió que todas las cabalgatas de los Reyes Magos se celebraran con normalidad, algo impensable hace unos días.

Si por algo será recordada esta edición es por la tenacidad y resistencia de las familias, que aguantaron estoicamente bien abrigados el gélido frío (en algunos puntos con temperaturas bajo cero, incluso) y salieron en masa a la calle para no perderse su cita anual con Sus Majestades de Oriente. Porque, pese a las previsiones más desesperanzadoras, el temporal Francis no las quiso cumplir y se dejó seducir por la magia de las cabalgatas para traer solo frío (que no fue poco), pero no lluvias por la provincia.

El único que tiró de cautela con antelación y suspendió su cabalgata para prevenir riesgos fue l’Alcora, que, en sustitución, organizó un acto bajo techo en el polifuncional.

Del resto de municipios, la nota más novedosa y llamativa la dejó la recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar en Alcossebre. Después de más de una década, loa Reyes volvieron a llegar al núcleo costero de Alcalà en barco, tras acabarse el conflicto con la antigua empresa que gestionaba el puerto deportivo Las Fuentes (ahora hay otra compañía distinta).

También por mar

También llegaron por mar, como es costumbre, a Vinaròs (a bordo del barco pesquero L’Avi Antoni) y Burriana. En Orpesa también estaba previsto que llegasen a través de vía marítima, pero el consistorio, para asegurar el correcto funcionamiento del acto, anunció horas antes que no iban a llegar a la playa de la Concha, aunque sí hubo cabalgata.

Noticias relacionadas y más

En Peñíscola, los Reyes llegaron al puerto, donde les esperaron cientos de niños que les acompañaron en desfile hasta el Palau de Congressos. En la Vall d’Uixó, como es tradición, la bienvenida fue en les Coves de Sant Josep y en Morella, pese al extremo frío con hasta -5 grados, el frío no pudo con la ilusión infantil. Informan R. D. A., J. Flores, M. Á. Sánchez, A. Boix, J. F. Roca y H. Gozalbo.

