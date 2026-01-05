Mariam Gimeno y Vega Caldés, elegidas reinas de los Carnavales de 2026 de Alcalà de Xivert y Alcossebre

Los Carnavales de 2026 de Alcalà de Xivert-Alcossebre ya conocen a sus reinas para esta nueva edición que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero, en Alcalà, y del 20 al 22 del mismo en el núcleo costero de esta localidad del Baix Maestrat. Estas fiestas tendrán a Mariam Gimeno y a Vega Caldés como las reinas de un Carnaval muy popular dentro de la provincia de Castellón.

El sorteo de las nuevas reinas tuvo lugar ayer en los salones del ayuntamiento xivertense, estando presentes todas las candidatas para ocupar este cargo. El concejal de Promoción Cultural y Festiva, Javier García, ha sido el encargado de extraer las papeletas con el nombre de las dos reinas.

Vínculos festivos

Mariam Gimeno pertenece a la colla Som los que k’estem, por lo que ha resultado la elegida directamente sin necesidad de sorteo. Mientras, como reina infantil, la agraciada entre las cinco candidaturas presentadas fue Vega Caldés.

El concejal de Promoción cultural, festiva y tradiciones, Javi García, explica que «para esta edición hemos adelantado la elección, debido a la cercanía de las fechas de Carnaval y para que las reinas dispongan de más tiempo para todos los preparativos». Cabe recordar que en este 2026 se vivirá uno de los Carnavales más madrugadores dentro del calendario. Tendrán lugar del 13 al 15 de febrero en Alcalà de Xivert, y del 20 al 22 de febrero en Alcossebre.