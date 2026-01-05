Moncofa exige una limpieza integral en el cauce del Belcaire

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, advierte de la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) incluya dentro de su planificación anual una limpieza integral sobre el cauce del río Belcaire. Actualmente, a su paso por el término municipal, presenta una abundante y densa vegetación, como consecuencia directa del largo periodo transcurrido desde la última actuación de limpieza, mantenimiento y adecentamiento integral de la zona.

Esta falta de intervenciones periódicas ha provocado una proliferación notable de especies vegetales, en el lecho y las márgenes del cauce, reduciendo de forma significativa su capacidad hidráulica.

Esta situación genera una preocupación creciente, especialmente ante los posibles episodios de lluvias intensas o avenidas extraordinarias, ya que el estado del cauce podría dificultar el correcto desagüe del agua, incrementando el riesgo de desbordamientos y afecciones a zonas colindantes, infraestructuras y propiedades.

Medidas

Según Alós, la actuación «debería contemplar labores de desbroce, retirada de vegetación invasiva, limpieza del lecho y acondicionamiento general del cauce, con el objetivo de garantizar que se encuentre en condiciones óptimas para canalizar de manera segura posibles bajadas de agua».

Cabe recordar que, desde hace más de una década, el agua tratada de la estación depuradora es vertida de forma continuada al río Belcaire y ha contribuido al crecimiento acelerado de la vegetación que, en un aumento del caudal, podría obstruir el flujo del agua.

El alcalde ha expresado que «una intervención integral mejoraría el estado del río y reforzaría la prevención frente a riesgos de inundación, garantizando la protección del municipio».