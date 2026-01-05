Morella reconoce a Susana Pitarch y Jesús Royo con la Creu de Santa Llúcia del 2026, su máxima distinción

El Ayuntamiento de Morella ha celebrado hoy el pleno extraordinario para aprobar, a propuesta de la alcaldía, la concesión de las Creus de Santa Lucía 2026. Susana Pitarch y Jesús Royo recibirán la máxima distinción de la ciudad este miércoles, 7 de enero, en el acto cívico que tendrá Sant Julià. La cruz de Santa Lucía se concede para reconocer aquellos méritos especiales, cualidades y circunstancias singulares que ayuden a la construcción de la ciudad a través de su trabajo diario y al mantenimiento de las tradiciones y costumbres como han hecho estas personas durante décadas.

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacado que “Susana Pitarch y Jesús Royo han contribuido activamente a la conservación y recuperación de nuestras tradiciones con una gran implicación en todo aquello en el que han estado presentes como el Corpus, los Reyes, los Torneros o Sant Antoni” y ha añadido que “es muy importante cada grano de arena que han aportado día a día conocemos ahora”. El primer edil ha explicado que "la cruz de Santa Lucía se otorga para reconocer el trabajo y el esfuerzo de las personas y colectivos con Morella y estas personas reúnen todos los motivos para recibir la máxima distinción de la ciudad". Por último, ha aprovechado “para felicitar a Susana y Royo por su labor y agradecerles que aceptaran este reconocimiento”.

Susana Pitarch Pitarch

El amor por tu pueblo y por tus vecinos y vecinas se puede demostrar de muchas formas, cada vecino y vecina tiene una forma de trabajar y colaborar por alguno o varios factores por su lugar de vida. Algunos lo hacen en varios puntos, por el patrimonio, por las tradiciones, por los y las más jóvenes del pueblo, para que crezcan en una educación de aprecio, de respeto y de paz. Un legado personal que muchas veces se queda algo escondido para personas que no buscan salir en las fotos ni en las noticias, sino que ayudan y están ahí al pie del cañón con todas aquellas tareas que no se ven. Personas que con su trabajo dedicado con cariño llegan a hacer cosas muy importantes por una sociedad, por su patrimonio, por su cultura y tradiciones por una religión que aporte a una sociedad de cariño y por la comunidad de jóvenes que vivan en este camino. Una de estas personas que ha estado durante años haciendo todo este trabajo detrás de las cámaras ha sido la morellana Susana Pitarch Pitarch.

Susana Pitarch (a la izquierda de la imagen) observa a los 'angelets' del Sexenni de Morella. / Mediterráneo

Susana nace el 19 de septiembre de 1953, en la Mata, el pueblo de su familia y donde vivió hasta cumplir los 25 años que se trasladó a vivir a Morella, donde ha vivido los últimos 47 años. Durante cuatro décadas ha sido maestra en la Mata, Olocau y Morella donde ha sido desde 1983 hasta 2013 cuando se jubiló después de 30 años de docencia en la ciudad. Por sus manos han pasado muchas generaciones de morellanos y morellanas, de niños y niñas dels Ports los cuales han recibido una educación marcada por la paciencia, el respeto, el aprecio y el discurso de una vida donde lo más importante es la paz.

Desde que llegó a Morella, en aquel 1983 ya se dedica a ser catequista con el cura Jesús, prestando su propia casa en una tarea que era una ayuda para las familias que no podían estar con sus hijos algunas horas del día por trabajo. Especialmente, niños de diferentes masías de Morella que tenían más difícil ir y volver de su casa cuando quisieran. Aquello de lo que ahora se habla tanto de la conciliación, siempre necesaria y pionera en personas como Susana.

En todos estos años también ha sido la cocinera de muchas generaciones de jóvenes en los campamentos de verano organizados por la parroquia. Desde aquel primer campamento en las Alamedas de Portell en 1994 con Joan Enric y Emilio Vinaixa y Valle hasta la pandemia. Unos campamentos que con ayuda y mucho trabajo de personas como ella por los jóvenes de la comarca. También ha hecho de intendencia para muchos jóvenes de la parroquia que han hecho el Camino de Santiago desde 2002 hasta ahora y con el coche hacia aquí y hacia allá.

Susana tiene una mirada de ayuda por los demás, de solidaridad, y lo ha mostrado en muchas ocasiones trabajando durante décadas en la oenegé de Manos Unidas por las personas más necesitadas en todo el mundo. Desde aquí han puesto su grano de arena con cosechas de fondo, con hechos como el festival de Manos Unidas de cada año en Navidad con la sensibilización de los más jóvenes para ver que no todos tenemos de todo o formando parte del consejo de la solidaridad. Una tarea que también recibió su reconocimiento en una cruz de Santa Lucía por Manos Unidas que recogió ella y Conxa Gisbert.

Precisamente con ella pasó muchas horas, algún quebradero de cabeza y mucho trabajo en la iglesia con su mantenimiento y organización ayudando primero a Conxa y cogiendo su relevo en otros vecinos después.

Años en los que se ha involucrado siendo una pieza clave en muchas de las actividades del pueblo que ha parado la pandemia como la representación del Belén viviente que se hace en diferentes pueblos de la comarca, la vuelta a los Belenes en la que hacía de aglutinante de tantos jóvenes o la visita a los enfermos.

En estos años también ha estado al frente de una de las tradiciones más antiguas de Morella que debe renovarse para seguir existiendo con fuerza: el Corpus. Fue a partir de 2003 cuando fue mayorala con los amigos que cumplían 50 años, desde entonces se quedó a formar parte del Capítulo, la organización del Corpus. En estos 22 años que lleva en su organización ha pasado mucha gente, ahora, ella y más, sobre todo mujeres, que le ayudan, hacen la recaudación y controlan toda la vestimenta y complementos necesarios para que la procesión pueda salir a la calle y, como muchos, pide un revulsivo para que esta fiesta vuelva a su esplendor.

Jesús Royo Guimerà

El desarrollo y concatenación histórica de las tradiciones morellanas es algo que a veces solo se entienden con el paso del tiempo con lo de ganar en años y edad. Algunos por desgracia nunca lo consiguen, pero otros nunca les ha hecho falta eso de la edad para ser bien conscientes de la importancia de prevalecer lo que hemos recibido como una tradición u otros que directamente se hacen como sociedad por una felicidad conjunta que sin ellas difícilmente conseguiríamos

Esa labor por las tradiciones y por una cultura y un folclore morellano solo se consiguen con el compromiso y tesón de personas que apuestan por dar una parte de su vida al continuar ese legado. Jesús Royo Guimerà, nació en Vinaròs el 8 de octubre de 1959, aunque su vida y su familia estaba en Morella. Es un morellano de tantos que tuvo que marcharse a vivir fuera por trabajo, pero que nunca olvidó a su pueblo, al contrario, siempre que ha podido ha vuelto para estar, para vivir, pero para colaborar en nuestras fiestas y tradiciones.

Jesús Royo es una de las personas que hacen posible revivir las tradiciones de Morella. / Mediterráneo

Al llegar la edad de ir a la universidad se fue a Castellón a estudiar magisterio y después a los 23 años ya fue hacia Barcelona a trabajar de maestro en un colegio que era la oportunidad laboral para ayudar a casa económicamente. En Barcelona ha sido maestro de literatura y francés, maestro tutor de primaria y también especialista de educación física hasta su jubilación en el 2024.

Su faceta por las tradiciones morellanas y nuestra música más ancestral empieza muy pronto, cuando con tan sólo 11 años se convierte en el tamborilero de dos danzas al mismo tiempo para el 46º Sexenni en 1970 tocando en los Teixidors y los Oficis. Unos años en los que la falta de músicos también lo notó convirtiéndose en el tamborilero de muchas procesiones a lo largo del año, especialmente algunas como la Degolla o el Corpus.

Es ya en el Sexenni de 1976, en el 47º Sexenni, cuando se convirtió en el tamborilero oficial de los Torneros, la danza del Ayuntamiento, la danza de la ciudad. Todo un orgullo y honor. Por tanto, durante nueve sexennis, es decir, durante 54 años, ha sido el tamborilero de la principal danza de Morella conviviendo en muchos Torneros de ahora ya muchas edades diferentes y en gaiteros que van desde Toni Ortí a Pepe Prats y en ensayadores como Juan Prats y Belissario, o Pepe, Miguel Ángel y Ángel Prats.

Además, su pasión por el teatro le llevó a recuperar en el grupo de amigos y bajo la dirección de Teudo y Miguel Sangüesa las representaciones de la Vida del Santo en Sant Antoni encarnando primero a un demonio y después durante muchos años la tentadora hasta 1994 cuando fueron mayorales dejando paso a otra generación de representantes.

En esa misma dinámica ha estado participando desde muy jovencito en la cabalgata de los Reyes saliendo y participando en todas las figuras que hay en la misma. Aunque desde muy pronto empezaron encarnando pajes reales, pronto tomaron las riendas de una organización que entre cinco o seis personas preparaban en muchas ganas e ilusión en todo lo que hiciera falta y en mucho ingenio en años en los que la participación y ayuda no era tan grande como la actual. Son ya 50 años trabajando en una organización y encarnando al rey Melchor y llevando ilusión y cariño desde el balcón del Ayuntamiento a cada niño y niña de Morella.

Por si ha tenido tiempo y alguna tradición en la que no estuviera inmerso, ha podido verlo siempre es de una situación privilegiada en su casa delante del Ayuntamiento, donde además siempre ha estado cuando ha hecho falta para que todo el pueblo pudiera verlo también a través de la televisión.