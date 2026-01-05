Peñíscola se consolida como destino invernal con el atractivo de las luces y llena hoteles y restaurantes

Peñíscola se ha posicionado como uno de los destinos navideños más populares de la Comunitat Valencana desde que en el año 2021 ganara el concurso Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher. A la innegable popularidad de su oferta de sol y playa y a su imponente patrimonio histórico y arquitectónico se suma ahora un nuevo atractivo a su lista: el tirón de sus luces.

Tanto el sector turístico como el propio Ayuntamiento coinciden en el impacto positivo que ha tenido el alumbrado en las cifras de ocupación y reservas durante el mes de diciembre. Restaurantes, alojamientos y comercios han notado un cambio sustancial en la afluencia de personas que llegan a Peñíscola en Navidad y en Nochevieja.

Un grupo de turistas pasea por delante del letrero turístico de Peñíscola, con el castillo al fondo. / Alba Boix

Atractiva programación

Desde que el pasado 28 de noviembre se celebró el encendido de las luces con un espectáculo de drones, la afluencia de visitantes ha sido continua. Diciembre solía ser un mes que, años atrás, pasaba desapercibido en cuanto a llegada de turistas. Ahora, con el alumbrado como excusa, Peñíscola ha logrado atraer durante todos los fines de semana de diciembre a miles de viajeros que recorren el país en busca de pueblos navideños con encanto.

Tras el encendido, llegó el mercado de Navidad, la Casa de Papá Noel, el videomapping, las actuaciones musicales con chocolatada en la plaza Santa María y los actos de diversas entidades. La localidad ha llenado de programación no solo los días señalados estas fechas, sino más de un mes que antes solía ser temporada baja.

El mercado de Navidad ha sido un reclamo estas navidades. / Alba Boix

Desestacionalizar el turismo

El presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur), Francisco Ribera, asegura que la iluminación navideña ha resultado «de vital importancia» para el sector turístico, sobre todo porque ha contribuido a desestacionalizar la parte de restauración, ocio, entretenimiento y comercio. «Ha servido para dinamizar una actividad complementaria, pues no tenía sentido que la gente llegara a Peñíscola y se encontrara todo cerrado». «Y las luces nos han permitido todo lo contrario, que la gente encuentre oferta variada durante los meses de diciembre y enero que, de no ser así, no podría tener», afirma.

El alumbrado navideño, subraya, ha sido «indispensable» y tanto desde el sector turístico como desde el institucional coinciden en que «hay que seguir en esta línea los próximos años para mantener lo que hemos conseguido en los últimos cuatro», apunta Ribera.

El alcalde, Andrés Martínez, atestigua que «crear producto turístico no es sencillo, desestacionalizar la actividad turística tampoco lo es, pero con la consolidación de la agenda y eventos a lo largo de todos los meses del año durante las últimas anualidades, estamos consiguiendo que la actividad económica perdure mucho más allá de los días de verano». Ahora, en Navidad, subraya, «el entorno es realmente singular, mágico; e iluminado con el alumbrado navideño es aún más especial».