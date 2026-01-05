Los Reyes Magos vuelven a llegar en barco a Alcossebre después de más de una década
El final del conflicto con la empresa que gestionaba antes el puerto permite a Sus Majestades de Oriente acceder por al núcleo costero de Alcalà
Los Reyes Magos han vuelto a llegar a Alcossebre en barco después de más de una década. El final del conflicto con la antigua empresa que gesionaba el puerto deportivo Las Fuentes (ahora hay otra compañía distinta) ha permitido que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan podido volver al núcleo costero de Alcalà por mar.
Pese a su llegada, se han perdido una magnífica estampa de la fina capa nieve que se pudo ver a primera hora de la mañana en este núcleo costero. Tras un recorrido ya programado por el casco viejo de Alcossebre, han sido recibidos por autoridades municipales enfrente de la en la iglesia parroquial.
Han entrado en el interior de la iglesia y allí han entregado a los niños y niñas una bolsa de golosina. Y, seguidamente, Melchor, Gaspar y Baltasar han dado los regales a los más pequeños allí presentes, todos con cara de asombro y a la vez de felicidad.
