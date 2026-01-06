Vuelve el 'boom' del ladrillo a Moncofa: la construcción alcanza cifras de hace más de una década

El ladrillo vuelve a ganar protagonismo en Moncofa y reactiva un sector de la construcción que alcanza cotas que hace mucho tiempo que no se veían en la localidad. El Ayuntamiento recaudó un total de 565.213 euros en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) durante el pasado año 2025, una cifra que engloba todas las licencias concedidas a lo largo del ejercicio y que confirma un repunte de este sector hasta niveles que no se registraban desde hace más de una década, en los primeros años del conocido boom urbanístico.

Desde el consistorio interpretan estos datos como una señal inequívoca de que la actividad constructora se ha reactivado con fuerza en el municipio, reflejando no solo un aumento significativo de solicitudes de licencias, sino también una renovada confianza de particulares, promotores y empresas constructoras en el potencial de crecimiento de Moncofa.

Localidad «muy atractiva»

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, valora muy positivamente la cifra alcanzada, a la vez que subraya que estos guarismos «indican que Moncofa es una localidad muy atractiva». En este sentido, el también diputado provincial recalca que el interés por edificar no procede únicamente de grandes promotores, sino también de vecinos y vecinas del municipio que apuestan por la construcción de viviendas unifamiliares, un factor que contribuye a un crecimiento más equilibrado y sostenido.

Se reactiva la construcción en Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

A este impulso se suma el interés creciente de empresas constructoras y promotoras inmobiliarias, que consideran que Moncofa dispone aún de margen suficiente para desarrollar nuevos proyectos residenciales. Muchas de estas actuaciones se concentran en zonas estratégicas del término municipal, varias de ellas situadas relativamente cerca del mar Mediterráneo, un atractivo que continúa siendo determinante para quienes buscan fijar su residencia o invertir en ladrillo en el litoral sur de la provincia de Castellón.

Planificación urbana

Desde el Ayuntamiento destacan que esta vuelta a cifras del antiguo boom del ladrillo supone también un reto en materia de planificación urbana, con el objetivo de compatibilizar el crecimiento del parque de viviendas con la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras municipales. La reactivación de la construcción tiene, además, un impacto directo en la economía local, al generar empleo y dinamizar sectores vinculados.

En definitiva, los datos de recaudación del ICIO correspondientes a 2025 confirman que Moncofa atraviesa un nuevo ciclo de impulso urbanístico, recuperando niveles de actividad que no se alcanzaban desde hace años y reforzando su posición como un municipio atractivo tanto para residir como para invertir, gracias a su ubicación, su entorno y sus posibilidades de desarrollo futuro.