Burriana licita por más de 120.000 euros el servicio de censo canino con ADN

El Ayuntamiento de Burriana inició el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de creación, gestión y mantenimiento del Censo Municipal Canino. Este proyecto incluye el genotipado de ADN de los perros y el análisis genético de muestras de heces abandonadas en la vía pública, con el doble objetivo de mejorar la limpieza urbana y reforzar la protección de los animales de compañía.

El procedimiento de adjudicación tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos. El servicio integral incluye la toma de muestras genéticas, la gestión de la base de datos del censo, la emisión de chapas identificativas, el análisis de muestras biológicas en el entorno urbano y la implantación del software de gestión necesario para la Policía Local y los servicios municipales.

Presupuesto

La licitación cuenta con un presupuesto de 120.946,37 euros (IVA incluido) para las dos anualidades iniciales. De este importe, el gasto imputable al presupuesto municipal en la anualidad 2026 asciende únicamente a 10.321,91 euros. El resto del coste será asumido por la empresa concesionaria de limpieza viaria, Fobesa, mediante la reestructuración del plan de mejoras del contrato aprobada por el pleno el pasado septiembre, lo que permite implantar este sistema sin repercusión económica adicional para las arcas consistoriales.

La creación de este censo genético permitirá una mayor protección de las mascotas frente a pérdidas, robos o abandonos, otorgando tranquilidad a los propietarios al contar con una huella genética única que facilita la devolución del animal a casa incluso si se le ha retirado el chip.

Elemento disuasorio

Asimismo, el sistema actúa como elemento disuasorio ante casos de maltrato o abandono, al poder identificar de forma inequívoca al propietario responsable.

La concejal de Sanidad, Isabel Monfort, señaló: «Esta actuación permite avanzar en salud pública y bienestar animal con un impacto económico muy contenido para el Ayuntamiento, gracias a una gestión eficiente de los recursos municipales». La edila añadió: «Se trata de una herramienta moderna que, apuesta por la responsabilidad y la concienciación, mejorando la limpieza de los espacios públicos y favoreciendo una convivencia más respetuosa».