La empresa de Javier Moliner proyecta dos plantas solares en Almassora: 3,3 millones y 12.400 placas

El tirón continuado de las energías renovables en la provincia no ha decaído en este inicio de 2026 y ya emergen en el horizonte dos plantas solares proyectadas en Almassora.

Tal como apareció publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), la Conselleria de Innovación e Industria saca a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción para implantar dos instalaciones fotovolttaicas de características muy similares en el término municipal almassorí. En total, tendrían 12.420 placas solares y sumarían una potencia conjunta cercana a los siete megavatios, con una inversión global de 3,3 millones de euros.

Se trata de los proyectos Krane I y Krane II, promovidos por Mediterranean Sun Power, la empresa de energías renovables con domicilio en Castelló cuyo administrador es el expresidente de la Diputación Javier Moliner. Las instalaciones fotovoltaicas estarían ubicadas en partidas colindantes, en el polígono 4 de Almassora, en las partidas y Pla Museros y Benadresa, y compartirían infraestructuras de evacuación eléctrica.

Características de cada planta

La primera de las plantas (presupuestada en 1.798.782,70 euros) proyecta una potencia de 3.690 kilovatios sobre una superficie de 34.843 m², mientras que la segunda (con una inversión paralela de 1.508.269,65 euros) planea contar con 3.225 kilovatios y ocupar 26.669 m², en parcelas del mismo polígono. En conjunto, ambas instalaciones superarían las 79.000 m² de superficie vinculada.

En el caso de Krane I, el plan contempla la instalación de 6.588 módulos fotovoltaicos de 725 Wp, con una potencia pico superior a los 4,7 megavatios, mientras que Krane II prevé 5.832 paneles, con una potencia pico, a su vez, de algo más de 4,2 megavatios. Ambas plantas emplearían inversores de tecnología similar y estructuras fijas con orientación este-oeste.

Las dos plantas verterían la energía generada a la red de distribución de 20 kV, a través de la línea gestionada por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, compartiendo el centro de seccionamiento y la línea subterránea de evacuación.

Con estos dos proyectos, que ahora están en fase de tramitación administrativa y ambiental en los despachos de la Generalitat, la compañía de renovables de Javier Moliner que promueve instalaciones solares de pequeño formato suma un nuevo territorio a su estrategia de expansión por la provincia, después de haber proyectado ya otras en Castelló, Benassal, Burriana, Vila-real o, las más recientes hasta ahora, en la Vall d’Uixó, donde planea implantar otras dos plantas con una inversión global de 2,66 millones.