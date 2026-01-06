La oenegé con 'ADN' de Onda que transforma el fútbol en una herramienta de libertad

El fútbol suele entenderse habitualmente como un juego, una competición o un espectáculo. Pero de la mano de la oenegé Goals for Freedom se transforma en algo mucho más profundo, en una herramienta educativa, de empoderamiento y de cambio social capaz de abrir oportunidades allí donde apenas existen.

Detrás de esta entidad social está la ondense Patricia Campos, expiloto militar y entrenadora de fútbol, que decidió convertir su experiencia en África en un proyecto de vida al servicio de los demás.

Foto de un pachanga en Uganda organizado por la oenegé. / Goals for Freedom

«Goals for Freedom nace porque, desde mi primera vez en Uganda en 2015, me di cuenta de la importancia del deporte sobre todo para las mujeres (nunca lo habían practicado, sufren enfermedades como el sida, su única función se limita a tener muchos hijos y las niñas no están escolarizadas) y vi cómo el fútbol podía cambiar vidas», explica Campos. Lo que comenzó como una experiencia profesional se convirtió en una convicción, de manera que el deporte podía ser una vía directa para visibilizar a mujeres, niñas y jóvenes que viven en contextos de extrema vulnerabilidad.

Uganda, el origen de todo

Fue en ese país africano donde la semilla del proyecto empezó a germinar. Tras formar en Uganda equipos con niñas y mujeres infectadas con sida (que habían sido violadas o por cuidar a personas previamente enfermas sin precauciones porque no están informadas de nada), al volver a España pensó en replicar ese ejemplo en València, Castelló u Onda.

«En el 2017 empecé a organizar tres días a la semana una pequeña pachanga para juntar a migrantes, mujeres que sufren violencia de género o personas con enfermedades mentales y así pudieran salir de casa y durante un momento pudieran ser felices y olvidar sus problemas», relata a Mediterráneo la también escritora de Onda.

Inculcar valores

A través del deporte, Goals for Freedom trabaja valores esenciales como la autoestima, el liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la igualdad. El objetivo no es formar futbolistas, sino personas, ya que no se trata de competir, sino de dar herramientas para que puedan decidir sobre su propia vida, resume su fundadora. Esa misión coincide con lo que la entidad detalla en su propio ideario: usar el fútbol para favorecer la integración, el empoderamiento y la igualdad de derechos.

La intención es ayudar a integrar, a crear comunidad y a romper barreras, ya que en cada pachanga se construyen redes de apoyo, se refuerza la confianza y se generan vínculos que van mucho más allá del terreno de juego.

Además, la asociación organiza partidos en las cárceles, como en la de Picassent (Valencia), para que las mujeres que hay en prisión conozcan a gente diferente de su ambiente normal. Y también impulsa encuentros benéficos cada año en la provincia de Castellón para recaudar dinero.

Una escuela como meta

Con esa premisa, después de destinar los fondos obtenidos para mascarillas y comida durante los años de la pandemia, la oenegé ha vuelto ahora a su reto original: construir un nuevo colegio en Kajjansi (Uganda) para ampliar significativamente el espacio educativo del Hill Land Primary School, cara a contribuir a garantizar el acceso a una educación digna y romper el ciclo de pobreza.

Goals for Freedom recuerda que en Uganda uno de cada cinco menores sufre analfabetismo, un problema que se agrava especialmente entre las niñas. Sin olvidar que los costes escolares empujan a muchas familias a no escolarizar a sus hijos, que entran pronto al mundo laboral. En ese escenario, el colegio aspira a ser mucho más que un edificio, sino un punto de apoyo comunitario y una puerta a nuevas oportunidades.

Patricia Campos, en el colegio de Uganda. / Goals for Freedom

La filosofía de esta entidad social parte de una idea sencilla pero poderosa, como es que el deporte es un lenguaje universal que permite conectar con gente de realidades muy distintas. En su web lo definen con claro: el fútbol es el vehículo, pero el verdadero motor del cambio son las personas.