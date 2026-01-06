Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Onda tendrá listas antes de verano las 'resucitadas' pistas deportivas de El Carmen

Aceleran las obras para transformar este gran solar situado al lado del museo de ciencias naturales en una zona multideportiva al aire libre y así vuelva a formar parte de la vida cotidiana de los vecinos

Estado actual de las obras, con el museo de ciencias naturales de El Carmen detrás.

Estado actual de las obras, con el museo de ciencias naturales de El Carmen detrás. / Mediterráneo

David Donaire

Onda

Onda acelera las obras para resucitar las antiguas pistas deportivas de El Carmen, situadas al lado del museo de ciencias naturales, para transformarlas en una gran zona multideportiva al aire libre. Si nada se tuerce y no surge mayor contratiempo, la previsión es que el Ayuntamiento pueda completar antes de verano la reconversión de un solar en desuso en un espacio de ocio para toda la familia.

Después de conseguir la titularidad de los terrenos a finales de febrero tras ceder la comunidad de los carmelitas esta parcela, paso indispensable para sacar adelante el proyecto, el consistorio inició a mediados de octubre los trabajos, que fueron adjudicados a la empresa Servicios Movilidad Castellón por 328.918,64 euros. La futura zona multideportiva, que va cogiendo forma, tendrá más de 8.000 metros cuadrados y aunará aparcamiento, pícnic, un parque con juegos infantiles, pistas de multideporte, fútbol y frontón y un área con mesas de ping-pong.

Foto desde el otro lado de las obras en la parcela, donde ya se vislumbra la delimitación de las diferentes áreas.

Foto desde el otro lado de las obras en la parcela, donde ya se vislumbra la delimitación de las diferentes áreas. / Mediterráneo

En estos momentos, según informaron este martes desde el Ayuntamiento, las obras se centran en la ejecución de la base de hormigón de las futuras pistas, una vez preparado y nivelado el terreno sobre el que se asentarán. Es «una fase esencial para garantizar la estabilidad y durabilidad de las instalaciones», puntualizaron.

Diseño de las áreas que contendrá el nuevo complejo multideportivo de El Carmen tras finalizar las obras en Onda.

Diseño de las áreas que contendrá el nuevo complejo multideportivo de El Carmen tras finalizar las obras en Onda. / Mediterráneo

Además, los operarios también están llevando a cabo la delimitación de los distintos espacios que conformarán la futura zona de ocio, que quedará rebautizada como MICO Gaming Zone.

Foto de detalle de las obras.

Foto de detalle de las obras. / Mediterráneo

Valoración de la alcaldesa

La alcaldesa, Carmina Ballester, señala que las obras siguen avanzando conforme a lo previsto y «ya se aprecia con claridad el desarrollo de una de las partes principales del proyecto». «Paso a paso, vamos dando forma a un espacio que llevaba años sin uso y que pronto volverá a ser parte de la vida diaria de Onda», hace hincapié.

Noticias relacionadas y más

Como ya publicó Mediterráneo, la transformación de las pistas es un preludio de lo que está por venir, ya que forma parte del ambicioso proyecto del que la joya de la corona será la rehabilitación y la reapertura del histórico museo de ciencias naturales de El Carmen, que permanece cerrado desde diciembre del 2022 y que el Ayuntamiento quiere volver a convertir en un referente internacional.

