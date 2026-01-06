Las salas expositivas de Benicàssim superan los 16.000 visitantes en 2025

Las salas expositivas municipales de Benicàssim han superado durante el año 2025 los 16.000 visitantes, consolidándose como espacios culturales de referencia y reflejando el creciente interés de la ciudadanía y de los visitantes por la programación artística local coordinada por el área de Cultura del Ayuntamiento.

Los espacios de Villa Elisa, Melchor Zapata y la sala Escena han registrado un incremento del 18% en el número de visitas respecto a 2024, gracias a una programación diversa y de calidad que ha incluido un total de 19 exposiciones a lo largo del año.

Valoraciones

La alcaldesa, Susana Marqués, valora muy positivamente la evolución de estos datos, que ponen de manifiesto “la apuesta municipal por la cultura como eje vertebrador de la vida social y turística del municipio. La variedad de propuestas expositivas, que abarcan diferentes disciplinas artísticas y estilos, ha permitido atraer a públicos de todas las edades”.

La concejal de Cultura, Rosa María Gil, destaca que estos resultados son fruto del “trabajo continuado para dinamizar los espacios culturales municipales y acercar el arte tanto a la población local como a quienes visitan Benicàssim a lo largo del año”.

Villa Elisa

Concretamente, más de 7.000 personas han pasado por Villa Elisa en sus distintas exposiciones programadas a lo largo de 2025: Perceval Graells con Ferides de Sal, el dúo artístico Rotor Studio con Mecanismos de Fascinación, y los artistas Dis Berlin con Vagando por el laberinto y Ana Sansano con Be King, que estará disponible hasta el 25 de enero los fines de semana.

Melchor Zapata

En el caso de la Sala Melchor Zapata, que ha centrado su línea de programación desde hace unos años en la imagen, ha ofrecido entre sus exposiciones tanto trabajos puramente fotográficos como otros audiovisuales o en los que se hibridaba la imagen con otras disciplinas, como escultura o instalación. Entre los autores que han expuesto en 2025 en la sala se encuentran: Valeria Real con De la mar al cel, Gabriela Rivera Lucero con Maternatges transfronterers, Maider Jiménez con Aquí ningúen fala diso dentro del Festival Imaginaria, Anna Fux con Same same but different. Retrats de famílies queer racialitzades, Antonio Guerra con Visió perifèrica y Joan Alvado con Les balades de corall que podrá visitarse hasta el 8 de febrero.

Escena

Por su parte, la sala Escena, en el edificio del Teatre Municipal Francesc Tàrrega cuenta con actividad expositiva desde 1996 y con dicho nombre oficial a partir de 2014. Este espacio cuenta con una programación expositiva vinculada a diferentes disciplinas y mantiene colaboraciones con diferentes entidades del municipio, pasando por sus paredes en 2025 a Santiago Escuder, Ivana Jerez, el alumnado de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, de IES Violany Casalduch y FPA, Elisabeth Rodrigo, Kmy Ros, la Unió Musical Santa Cecília de celebración de sus 130 anys fent música y el aniversario de Mercat Nadalenc Solidari por su 35º aniversario.