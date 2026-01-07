Benicarló calienta fogones para la Festa de la Carxofa con la Demostración del Pinxo

Benicarló iniciará oficialmente mañana, jueves, la 33.ª edición de la Festa de la Carxofa con la esperada Demostración Gastronómica del Pinxo, uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de esta celebración. El evento, organizado por la Concejalía de Turismo, reunirá a los 28 bares y restaurantes participantes en las Jornadas del Pinxo, que se desarrollarán del 9 al 25 de enero.

Durante la Demostración del Pinxo, los establecimientos presentarán sus mejores creaciones culinarias elaboradas con la Alcachofa de Benicarló, producto estrella y símbolo de la gastronomía local. El acto tendrá lugar en la calle de San Juan, una ubicación céntrica elegida para fomentar la participación ciudadana y acercar la Festa de la Carxofa a vecinos y visitantes.

Está previsto que se sirvan más de 2.000 raciones de pinxos, que podrán adquirirse por 3,50 euros, hasta agotar existencias, en una jornada que convertirá el centro de Benicarló en un gran escaparate gastronómico.

A partir del viernes 9 de enero y hasta el 25, la gastronomía seguirá siendo protagonista con las Jornadas del Pinxo, en las que los mismos 28 bares y restaurantes ofrecerán sus propuestas culinarias al público. Una cita imprescindible para los amantes de la cocina de calidad y los productos de proximidad.

Programación

La Festa de la Carxofa de Benicarló 2026 continuará durante las próximas semanas con un amplio programa de actividades, entre las que destacan la Cena de Gala (23 de enero), el Mercado Gastronómico (24 y 25 de enero), las Jornadas Gastronómicas (del 25 de enero al 1 de marzo) y la tradicional Torrà popula (21 de febrero), consolidando a Benicarló como capital de la alcachofa y destino gastronómico de referencia.