Benicarló calienta fogones para la Festa de la Carxofa con la Demostración del Pinxo
El evento reunirá a los 28 bares y restaurantes participantes en las Jornadas del Pinxo, que se desarrollarán del 9 al 25 de enero
Benicarló iniciará oficialmente mañana, jueves, la 33.ª edición de la Festa de la Carxofa con la esperada Demostración Gastronómica del Pinxo, uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de esta celebración. El evento, organizado por la Concejalía de Turismo, reunirá a los 28 bares y restaurantes participantes en las Jornadas del Pinxo, que se desarrollarán del 9 al 25 de enero.
Durante la Demostración del Pinxo, los establecimientos presentarán sus mejores creaciones culinarias elaboradas con la Alcachofa de Benicarló, producto estrella y símbolo de la gastronomía local. El acto tendrá lugar en la calle de San Juan, una ubicación céntrica elegida para fomentar la participación ciudadana y acercar la Festa de la Carxofa a vecinos y visitantes.
Está previsto que se sirvan más de 2.000 raciones de pinxos, que podrán adquirirse por 3,50 euros, hasta agotar existencias, en una jornada que convertirá el centro de Benicarló en un gran escaparate gastronómico.
A partir del viernes 9 de enero y hasta el 25, la gastronomía seguirá siendo protagonista con las Jornadas del Pinxo, en las que los mismos 28 bares y restaurantes ofrecerán sus propuestas culinarias al público. Una cita imprescindible para los amantes de la cocina de calidad y los productos de proximidad.
Programación
La Festa de la Carxofa de Benicarló 2026 continuará durante las próximas semanas con un amplio programa de actividades, entre las que destacan la Cena de Gala (23 de enero), el Mercado Gastronómico (24 y 25 de enero), las Jornadas Gastronómicas (del 25 de enero al 1 de marzo) y la tradicional Torrà popula (21 de febrero), consolidando a Benicarló como capital de la alcachofa y destino gastronómico de referencia.
- Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: 'Me guardé un cupón de casualidad
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes