El grupo municipal Compromís Almassora ha denunciado públicamente que el Puerto de Castelló ha aprobado un plan de inversiones que supera los 740 millones de euros para la ampliación de sus instalaciones, mientras continúa sin destinar ninguna partida económica a frenar la regresión que esta infraestructura provoca a la costa de Almassora.

El portavoz de Compromís, Julià Gómez, ha señalado que “estamos ante una ampliación de un puerto que literalmente se come nuestro litoral, con graves consecuencias medioambientales y patrimoniales para Almassora, pero sin genes de interés ni compromiso real para compensar o mitigar estos daños”.

Desde la formación valencianista recuerdan que las obras del Puerto de Castelló han tenido un impacto directo en la regresión de la costa almassorina y que, a pesar de esto, “no hay ni una sola inversión prevista para proteger nuestro litoral”.

Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones "sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora". / MEDITERRÁNEO

Por este motivo, Compromís Almassora exige dos actuaciones urgentes. En primer lugar, reclama al Gobierno central que aplique y pongo en marcha de manera inmediata las medidas de protección del litoral que todavía están pendientes. En segundo lugar, insta el Ayuntamiento de Almassora a dejar de mirar hacia otro lado y a reclamar al Puerto de Castelló aquello que le corresponde a nuestro municipio.

“Almassora no puede continuar pagando el precio del crecimiento del puerto sin recibir ninguna compensación. Hay que defender nuestro territorio y nuestro litoral con firmeza”, ha concluido Gómez.