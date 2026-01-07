Un ave en peligro de extinción vuelve a anidar en Almenara: Descubre cuál

Cuando se analizan las causas que ponen en riesgo de extinción a las especies de seres vivos más vulnerables, las acciones u omisiones de los hombres suelen estar detrás de todas ellas. En los casos más extremos, las consecuencias son irreversibles.Otras veces, los esfuerzos coordinados por la conservación dan resultados esperanzadores y lo que está sucediendo en Almenara, es un buen ejemplo.

Seo BirdLife describe al águila pescadora como una de las rapaces más escasas del territorio nacional. Ligada estrechamente a los ecosistemas acuáticos, su población sufrió una «drástica disminución, casi la extinción» en la segunda mitad del siglo XX, un desenlace que se ha visto frenado por el impulso de diversas acciones conservacionistas, como la puesta en marcha el pasado mes de mayo en la marjal de Almenara.

Su presencia en el territorio de la Comunitat Valenciana, pese a que se considera muy escasa, coincide con la época invernal, llegada desde el norte de Europa. Conscientes de que el paso migratorio por la provincia de Castellón se produce, y que el inconveniente es que las aves no encuentran los espacios seguros y adecuados para establecerse, ya en el 2015, El Grup d'Estudi dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA) propuso la instalación de nidos artificiales en estos humedales.

En aquel momento, como recuerdan desde Acció Ecologista-Agró (AE-Agró), que también forma parte del proyecto, «la iniciativa fue desestimada a causa de la presión cinegética y la existencia de líneas eléctricas sin adecuar».

Agentes medioambientales del GIA durante la colocación de uno de los nidos artificiales en Almenara. / ASSOC. AGENTS MEDIAMBIENTALS

Las circunstancias han cambiado, y la Conselleria de Medio Ambiente se ha aliado con ambas agrupaciones conservacionistas, y en mayo se instalaron los primeros nidos, con la implicación del Grupo de Intervención en Altura (GIA) de los Agentes Medioambientales.

Coincidiendo con el estreno del nuevo año, AE-Agró ha compartido las imágenes de uno de esos nidos, donde se ha instalado una cámara de vídeo, en las que se puede comprobar que ha sido ocupado por un ejemplar de esta especie.

En la zona se han colocado dos nidos en altura. El año pasado ya se había constatado la presencia de águilas pescadoras en las inmediaciones de los nidos, así como su uso por parte de otras especies. El 2025 se ha despedido con la buena noticia de que la rapaz para la que estaban pensados, también los ha encontrado de su agrado.

Un pequeño primer paso esperanzador en un proyecto que, como todo lo que tiene que ver con el conservacionismo y la recuperación de especies amenazadas, avanza poco a poco.