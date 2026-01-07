El gobierno de Burriana diseña el presupuesto más alto de la historia de la ciudad... aunque necesita apoyos para aprobarlo

A expensas de lograr los apoyos necesarios que permitan sacarlo adelante, el equipo de gobierno (PP) de Burriana ha presentado este miércoles a los grupos de la oposición su proyecto económico para este 2026, que asciende a 53.033.263, 92 euros, una cifra récord, ya que, en caso de aprobarse, se convertiría en el presupuesto más alto de la historia de la ciudad.

Montante al que llegaría el presupuesto del 2026. / Mediterráneo

Los populares gobiernan ahora en minoría, con 8 concejales (la mayoría absoluta está en 11), después de romperse el pacto que el PP mantenía con Vox y que el alcalde, Jorge Monferrer, cesara entonces de sus funciones a tres de los cuatro concejales del partido de extrema derecha. En consecuencia, los populares necesitan encontrar apoyos (o abstenciones cuando eleven el proyecto económico a pleno) para conseguir aprobar sus cuentas.

Así está ahora mismo el reparto de concejales en el ayuntamiento de Burriana. / Mediterráneo

Según reivindican fuentes municipales, el ejecutivo "ha tomado la iniciativa tras varias semanas esperando las propuestas del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento".

Casi 16 millones en inversiones

Desde el ejecutivo reivindican que estas cuentas nacen después de dos años de bajadas de impuestos que han consolidado a Burriana como "uno de los municipios con menor presión fiscal de la provincia". En el programa de inversiones para este 2026, que alcanza una cifra global de 15.589.227,76 euros destacan la finalización de grandes infraestructuras educativas, la mejora de los servicios públicos y la modernización de los espacios urbanos.

El grueso de la inversión se concentra en el área educativa donde el consistorio, a través del programa Edificant, ha destinado 9.166.163,56 euros para la culminación del IES Jaume I y 1.887.057,63 euros para el Centro de Educación Especial (CEE) Hortolans, garantizando así la entrega de estas instalaciones fundamentales para la comunidad educativa y que pondrán punto y final para el curso 2027-2028 el periplo de 1200 alumnos y sus familias que están estudiando en aulas prefabricadas. El nuevo IES Jaume I estará adaptado a los nuevos tiempos siendo uno de los mayores institutos de la Comunitat Valenciana y un centro educativo que contará con 24 aulas de ESO y 6 de bachillerato, 7 de ciclos formativos y zona polideportiva.

Listado de inversiones del presupuesto que proyecta el equipo de gobierno (PP) de Burriana. / Mediterráneo

Transformación urbana y servicios

En el ámbito de la vía pública y el urbanismo, destaca la primera fase de la remodelación de la Plaza Mayor y su jardín, con una partida de 800.000 euros, así como la ejecución de las obras en la Cañada Blanch, presupuestadas en 750.000 euros. Un proyecto necesario para mejorar la vertebración de la ciudad con sus poblados marítimos que tendrá una inversión total de 1.462.772,12 euros, dando continuidad al anillo viario litoral, mejorando notablemente la movilidad y accesibilidad en la costa burrianense.

Como novedad, el documento recoge la iniciativa para crear el primer complejo de pump track y skate park de la ciudad que contempla una inversión de 250.000 euros a través del Plan Impulsa de la Diputación de Castellón.

Las cuentas municipales para 2026, también contemplan partidas destinadas a la mejora del día a día de la ciudadanía, que dan continuidad a la hoja de ruta implementada tras el cambio de gobierno, que ahora cumple algo más de dos años y medio, donde para este curso se prevén 200.000 euros para pavimentación de viales, 410.000 euros para la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, 25.000 euros para accesibilidad así como 166.000 euros para modernizar los equipos informáticos y licencias de software.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell (i), junto al alcalde, Jorge Monferrer, en una reunión de trabajo. / Mediterráneo

Gran Colector

El proyecto hidráulico más ambicioso de Burriana sigue avanzando de manera decisiva con estos presupuestos, y para ello contempla la mejora de la red de saneamiento mediante la Fase 3 del Colector Tarancón/Jaume I, con una inversión de 809.693,77 euros. El proyecto global contempla canalizar las aguas pluviales a través de una canalización enterrada de cuatro metros de profundidad que recorre toda la fachada este de la ciudad hasta el río Anna.

Cuando finalice la cuarta y última fase, prevista para 2026, Burriana habrá invertido más de 4,5 millones de euros en esta infraestructura vital para aumentar la resistencia frente a fenómenos climatológicos adversos y el futuro desarrollo urbanístico de la capital de la Plana Baixa.

"Vamos a llevar a pleno un presupuesto récord de más de 53 millones de euros que supone un espaldarazo a la transformación de Burriana que emprendimos hace dos años y medio" Alejandro Causell — Concejal de Hacienda

Renovación de parques infantiles y jardines

A lo largo de la presente legislatura, el equipo de Gobierno se ha caracterizado por acciones para la renaturalización urbana, integrando de forma estratégica nuevas zonas verdes y arbolado en cada una de las intervenciones ejecutadas para incrementar los espacios de sombra en todo el municipio. Junto a esta apuesta por una ciudad más sostenible, el ejecutivo local ha priorizado el fomento de actividades y servicios para las familias, en concreto para los más pequeños.

Fruto de estas dos premisas, las cuentas municipales para 2026 destinan una novedosa partida de 100.000 euros a la renovación de parques infantiles y la mejora de jardines, con el objetivo de garantizar que los vecinos dispongan de áreas recreativas modernas, seguras y de calidad.

Cultura

La próxima edición de las Fiestas de la Misericordia será verdaderamente especial para el mundo taurino local, ya que coincidirá con el 50 aniversario de la Comisión del Toro, una entidad esencial en la organización y selección de los festejos taurinos populares y por ello, contará con una nueva partida de 30.000 euros destinada a recordar esta efeméride de las bodas de oro del retorno del bou al carrer en las fiestas patronales.

En cuanto a la Biblioteca Municipal, el presupuesto contempla un aumento económico respecto al año anterior, contando con una partida de 24.000 para la adquisición de material.

Por último, el ejecutivo municipal ha incorporado una cláusula en las bases de ejecución de las cuentas municipales que permita sustituir el préstamo por remanentes y así lograr un endeudamiento cero del consistorio para el ejercicio de 2026.

Unas cuentas para el consenso

A pesar de la ausencia de propuestas concretas durante las reuniones mantenidas con los grupos de la oposición, el ejecutivo municipal ha decidido integrar diversas iniciativas presentadas por las distintas formaciones políticas en los plenos de los últimos meses. Con esta medida, el equipo de Gobierno reafirma su voluntad de alcanzar unas cuentas de consenso que den respuesta a las demandas vecinales.

Entre estas incorporaciones destacan la creación de un parque canino en la Serratella, así como una intervención en las Alquerías de Santa Bárbara. En esta última zona, se procederá al techado del patio de las antiguas escuelas con el objetivo de dotar a los vecinos de un espacio funcional, con sombra y confort, adecuado para el desarrollo de sus actividades.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha destacado que “vamos a llevar a Pleno un presupuesto récord de más de 53 millones de euros que supone un espaldarazo a la transformación de Burriana que emprendimos hace dos años y medio. Son unas cuentas que nacen de una gestión responsable, tras dos años de bajadas de impuestos consecutivos que nos han situado como uno de los municipios con menor presión fiscal de la provincia, y que pese a este esfuerzo podemos anunciar una inversión de 15,5 millones de euros para 2026”.

“Unas inversiones que son gracias al trabajo diario y la capacidad de este ejecutivo municipal por captar de fondos externos, logrando más de 11,3 millones en subvenciones que nos permiten acometer proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad económica del consistorio y bajando los impuestos", ha valorado Clausell.

"Con estas cuentas, garantizamos que el curso 2027-2028 sea el del fin de los barracones en Burriana, destinando más de 11 millones de euros a finalizar el IES Jaume I y el CEE Hortolans" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

Valoración del alcalde

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha afirmado que "nuestra prioridad absoluta es el bienestar de los ciudadanos, la modernización de los servicios y continuar nuestra labor de transformar la ciudad. Con estas cuentas, garantizamos que el curso 2027-2028 sea el del fin de los barracones en Burriana, destinando más de 11 millones de euros a finalizar el IES Jaume I y el CEE Hortolans. Pero el presupuesto también mira a cada rincón de nuestra ciudad, desde la remodelación de la Plaza Mayor para las siguientes generaciones a la vertebración de la costa con la avenida Cañada Blanch, hasta la continuación del Gran Colector, una infraestructura vital para la seguridad de todos los vecinos frente a episodios de fuertes lluvias."

Asimismo, Monferrer, ha querido destacar que estas “son unas cuentas abiertas al consenso. A pesar de no haber recibido propuestas concretas por parte de la oposición en las reuniones previas, el equipo de gobierno ha demostrado su voluntad de diálogo integrando en este presupuesto iniciativas planteadas por otros grupos en sesiones plenarias. Proyectos como el nuevo parque canino en la Serratella o el techado de las antiguas escuelas de Santa Bárbara son ejemplos de que nuestra única hoja de ruta es dar respuesta a las demandas vecinales y seguir construyendo, entre todos, la Burriana que todos merecemos”.