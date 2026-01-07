Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros

Uno de cada cuatro pisos de la zona afectada por el proyecto de regeneración urbana de la Colonia San Antonio, en la Vall d'Uixó, está deshabitada. La alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, asegura que la ejecución de este proyecto supondrá «poner en el mercado esas viviendas, un 23% del total, para animar a la gente a vivir en este barrio».

Con una subvención de fondos europeos que ronda los tres millones de euros, este proyecto lleva en ejecución desde el pasado mes de marzo. Como se anunció en su momento, esta primera fase del plan integral de reforma del barrio, conocido popularmente en el municipio como Texas, supone la reforma de las calles A, B y C, unos 17.000 m2 de viales, además de la rehabilitación de 16 bloques de viviendas, con cerca de un centenar de pisos.

Baños ha defendido este miércoles, en el transcurso de una visita oficial a la zona, que «no nos podíamos permitir tanta vivienda vacía».

En esos edificios se van a realizar diferentes mejoras sustanciales en materia de eficiencia energética y accesibilidad. De hecho, entre los aspectos de la intervención que ha destacado la alcaldesa, está la instalación de ascensores en buena parte de los edificios —para contar con este nuevo servicio debía haber acuerdo en la comunidad de vecinos y no todas lo han aceptado—, porque «no había personas mayores con problemas de movilidad que no salían de su casa porque no podían» y a partir de la ejecución de estas obras, podrán hacerlo.

La alcaldesa ha confirmado que a finales del mes de diciembre se firmaron todos los convenios con las comunidades de propietarios para formalizar y definir la participación del Ayuntamiento en estas reformas, dado que se va a invertir dinero público en edificios privados. Ya se explicó en su día, que habrá participación de los residentes, en función de la renta.

Tania Baños y Vicente Pitarch, junto a técnicos de la empresa y del Ayuntamiento, en una visita a las obras en 'Texas'. / MEDITERRÁNEO

Aportación por vivienda

Según han confirmado desde el consistorio, cada propietario abonará 1.500 euros por el total de la inversión que va a realizarse en los inmuebles, entre otras cosas, el cambio de toda la carpintería exterior (ventanas y puertas), reparación de cubiertas y rehabilitación de los envolventes, o la implantación de un sistema de aerotermia para proveer de agua caliente sanitaria a todas las viviendas. Aunque precisan que habrá residentes que no pagarán nada, por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Esos detalles han sido valorados por los Servicios Sociales municipales.

Tania Baños, ha defendido que en la Vall d'Uixó «estamos ejecutando una subvención europea que otras ciudades como Almassora o València han declinado, porque lo fácil es pedirla y otra cosa es hacerla posible, con el consenso de los vecinos». En junio del 2024, el Ayuntamiento ya confirmó que habían logrado el 100% de la conformidad de los propietarios con la ejecución del proyecto.

El concejal de Vivienda, Vicent Pitarch, ha destacado entre otros aspectos significativos de este proyecto, que las mejoras relacionadas con la eficiencia energética «supondrán un ahorro medio del 63% del consumo». En la actualidad, según ha detallado, se está sustituyendo la carpintería metálica de los edificios y, a continuación, se actuará sobre el revestimiento de las fachadas «mediante sistemas de aislamiento térmico».

Baños ha concluido afirmando que esta inversión, «la más importante realizada nunca en la Colonia San Antonio», se va a marcar «un antes y un después en el barrio», pues con esta renovación integral se busca no solo recuperar vivienda, sino también «reforzar la cohesión social en uno de los barrios con mayor potencial de transformación».