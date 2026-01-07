Infraestructuras
Moncofa estrena la ampliación de su polideportivo municipal: Todos los detalles
La nueva sala permite instalar separaciones móviles para facilitar actividades simultáneas
La actuación supone una inversión que asciende a 570.000 euros
La ampliación del polideportivo municipal de Moncofa ya es una realidad y supone un importante avance en la mejora de las instalaciones deportivas del municipio. En concreto, se ha construido una nueva sala diáfana y polivalente, concebida para adaptarse a las diferentes necesidades deportivas que se generan a diario. Este espacio permite, llegado el caso, la instalación de separaciones móviles que faciliten la convivencia de varias actividades de manera simultánea, sin interferencias.
El nuevo espacio deportivo se ha ejecutado dentro del propio perímetro del polideportivo, integrándose de forma armoniosa en el conjunto de las instalaciones. Para ello, se cuidó especialmente su adecuación arquitectónica, garantizando que no se vea afectada la visibilidad del resto de la zona ni la funcionalidad general del recinto. Así, se mejora la capacidad del polideportivo sin perder comodidad ni calidad para los usuarios.
Diputación
La inversión destinada a esta ampliación ascendió a 570.000 euros, una cantidad financiada mediante fondos propios del Ayuntamiento y con la colaboración de la Diputación.
El consistorio ya está proyectando el cubrimiento del espacio existente entre el polideportivo y la nueva sala. Mediante esta actuación se pretende crear una zona de transición cómoda y funcional, que permitirá a los usuarios desplazarse entre ambos espacios de forma más adecuada y protegida, al tiempo que contará con luz natural directa y conexión con el aire libre, mejorando así la experiencia de uso del complejo deportivo.
Valoraciones
La concejala de Deportes, Arancha Igual, destaca: «Con esta sala se podrán distribuir mejor las distintas modalidades que diariamente se ejercen en el polideportivo».
A su vez, el alcalde, Wences Alós, subraya que es «un proyecto ambicioso y una petición de los usuarios, que urgían más espacio».
