Morella celebra Sant Julià pese al frío y distingue a dos referentes de la ciudad

Morella ha celebrado este miercoles, 7 de enero, la festividad de Sant Julià, patrón de la localidad, en una jornada en la que se mantuvieron los actos tradicionales pese a las bajas temperaturas y a una menor afluencia de público. Vecinos, autoridades y visitantes se han reunido para acompañar la procesión y los actos religiosos del día, que refuerzan la riqueza cultural y social del municipio.

La jornada comenzó con la misa solemne en la iglesia arciprestal de Santa María, seguida de la procesión con la imagen de Sant Julià por las calles del casco histórico. A pesar de las bajas temperaturas, los morellanos no han querido perderse este evento tradicional, que combina devoción y cultura local.

Procesión con la imagen del patrón por las calles del casco histórico de Morella. / Javier Ortí

Tras la procesión, en las Salas Góticas del Ayuntamiento, se celebró la entrega de la Creu de Santa Llúcia, máxima distinción de Morella. Este año, los galardonados han sido Susana Pitarch Pitarch y Jesús Royo Guimerà, por su dedicación a la educación, el compromiso social y la preservación de las tradiciones de Morella.

Susana Pitarch fue maestra en la escuela de Morella durante 30 años y forma parte del capítulo del Corpus Christi y otras actividades de la parroquia. / MEDITERRÁNEO

Trayectoria de Susana Pitarch Pitarch

Susana Pitarch Pitarch nació el 19 de septiembre de 1953 en La Mata, pueblo de origen de su familia, y vivió allí hasta los 25 años, cuando se trasladó a Morella. Desde 1983, Susana ha sido una pieza clave en la educación de la ciudad, trabajando como maestra durante más de tres décadas. Impartió clases en La Mata, Olocau y Morella hasta su jubilación en 2013, formando a generaciones de niños y niñas con valores de respeto, paciencia y solidaridad.

Su compromiso social se extiende a la vida parroquial: desde su llegada a Morella, ejerció como catequista y abrió su casa para ayudar a familias cuyos hijos necesitaban acompañamiento fuera del horario escolar, adelantándose a conceptos como la conciliación familiar. También ha sido responsable de la cocina y la intendencia en los campamentos de verano de la parroquia, labor que desarrolló desde 1994 hasta la pandemia, asegurando que los jóvenes de la comarca pudieran disfrutar de actividades educativas y recreativas.

Además, Susana ha participado activamente en la ONG Manos Unidas, organizando festivales, campañas de sensibilización y apoyando iniciativas solidarias a nivel local y global. En Morella, ha sido clave en la organización de eventos comunitarios y tradiciones locales, incluyendo el Belén viviente, visitas a enfermos y la representación del Corpus Christi, donde ha trabajado durante más de 22 años coordinando vestimentas, complementos y el desarrollo de la procesión.

Susana Pitarch Pitarch se ha consolidado como un referente en educación, solidaridad y compromiso con la cultura y tradiciones de Morella, por lo que su reconocimiento con la Creu de Santa Llúcia es un homenaje a décadas de dedicación a la ciudad y sus vecinos.

Jesús Royo es conocido por ser el tamborilero de los Torneros desde el año 1976, por encarnar al rey Melchor o a la Tentadora en la representación de la Vida de Sant Antoni. / MEDITERRÁNEO

Trayectoria de Jesús Royo Guimerà

Jesús Royo Guimerà nació el 8 de octubre de 1959 en Vinaròs, aunque siempre ha mantenido un vínculo estrecho con Morella. Desde joven, combinó su formación académica con su pasión por las tradiciones y la música ancestral de la ciudad. Se trasladó a Castellón para estudiar Magisterio y posteriormente trabajó en Barcelona como maestro de literatura, francés y educación física, regresando siempre a Morella para participar activamente en sus celebraciones.

Su trayectoria en la cultura local comenzó a los 11 años, cuando se convirtió en tamborilero de dos danzas en el 46 Sexenni de 1970. Desde entonces, Jesús ha formado parte de casi todas las danzas y procesiones de Morella, incluyendo el Corpus Christi, la Degolla y otras celebraciones del calendario festivo. En el Sexenni de 1976, se convirtió en tamborilero oficial de los Torneros, la danza principal de la ciudad, y ha mantenido esta responsabilidad durante nueve sexennis, es decir, más de 50 años.

Además, Jesús ha estado vinculado al teatro y la cabalgata de Reyes de Morella desde joven, encarnando figuras como demonios, tentadoras y, durante décadas, al rey Melchor, llevando ilusión y cultura a cientos de niños y niñas. Ha participado también en la organización de estas actividades, asegurando que las tradiciones de Morella se mantengan vivas y sean disfrutadas por nuevas generaciones.

Su dedicación a la educación y a la preservación cultural de Morella lo convierten en un referente local. La entrega de la Creu de Santa Llúcia reconoce su compromiso de toda la vida con la música, el teatro, la educación y la continuidad de las festividades y tradiciones de la ciudad.