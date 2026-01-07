Onda calienta enero con Sant Antoni 2026: todos los actos

Sant Antoni 2026 volverá a llenar Onda de tradición, fuego y fiesta durante el mes de enero, consolidándose como una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo del municipio. El Ayuntamientoa, a través de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, ha presentado este miércoles la programación oficial, que combinará actos religiosos y festivos tanto en el casco urbano como en los barrios.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado durante la presentación que “Sant Antoni es una de las fiestas que mejor refleja la identidad de nuestros barrios, la implicación de las asociaciones y el compromiso de Onda con sus tradiciones”, y ha subrayado “el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Junta de Festes y los colectivos locales para mantener vivas estas celebraciones populares”.

La jornada central de Sant Antoni 2026 en Onda se celebrará el sábado 17 de enero, con un programa que arrancará por la tarde con el tradicional traslado de la imagen de Sant Antoni desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la capilla de Sant Josep.

A partir de las 16.30 horas, tendrá lugar el concurso de Sant Antoni de coloms esportius, organizado por la Societat de Colombicultura l’Ondense, seguido de la bendición de los animales, la procesión y el tradicional reparto de rollos, elaborados por las panaderías locales, con concentración de animales en el Pla.

La programación continuará con una actuación musical del grupo Paradita Flamenca, la misa en honor a Sant Antoni y el encendido de la hoguera, previsto a las 20.00 horas, acompañado del reparto de buñuelos y moscatel.

Sant Antoni 2026 en los barrios de Onda

Las fiestas de Sant Antoni en Onda se extenderán también a distintos barrios del término municipal. El barrio del Tosalet celebrará los actos los días 10 y 11 de enero, con procesión, hoguera, actuación musical de Los Makis y el tradicional bou en corda el domingo, con toros de la ganadería Laura Parejo.

Por su parte, Artesa acogerá la celebración el viernes 16 de enero, con la bendición de rollos, el encendido de la hoguera y una programación que combina tradición religiosa y ambiente festivo. Finalmente, el barrio Castelló celebrará Sant Antoni 2026 el sábado 24 de enero, con hoguera, sesión de DJ Jorokai y una cena popular.