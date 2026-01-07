Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores

El incumplimiento de contratos de compraventa de cítricos por parte de los operadores comerciales se ha erigido en un nuevo contratiempo que lastra la actual campaña citrícola en la provincia de Castellón y que, entre muchas otras localidades, se ha convertido en un quebradero de cabeza en un municipio productor como Nules. Agricultores de la localidad han trasladado en las últimas semanas consultas y quejas al Ayuntamiento por acuerdos previamente firmados que el comercio privado no está respetando, lo que pone en riesgo la viabilidad del sector.

Tal como ha venido informando Mediterráneo, esta campaña está siendo especialmente complicada para la citricultura castellonense, con toneladas de fruta sin salida comercial (con muchos kilos de naranjas aún en el árbol), retrasos en la recolección por la meteorología adversa y un escenario de incertidumbre que está tensionando las relaciones entre productores y comercializadores. En este contexto, el incumplimiento de contratos se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto.

En el caso de Nules, el consistorio ha confirmado que diversos agricultores han alertado de prácticas irregulares por parte de determinados operadores, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reiterar una vez más su apoyo al sector primario y a recordar la existencia de un recurso jurídico municipal específico para los llauradors: la Oficina del Defensor del Agricultor.

La atención presencial tiene lugar todos los miércoles a partir de las 19.00 horas, en la segunda planta del edificio Natiu, en la calle Colón número 16 de Nules. / Mediterráneo

Servicio gratuito y de proximidad

Este servicio, gratuito y de proximidad, ofrece asesoramiento legal, atiende consultas y acompaña a los agricultores en la resolución de conflictos derivados de incumplimientos contractuales, discrepancias comerciales u otras incidencias ligadas a la actividad agraria. Ante el aumento de casos, la Oficina Jurídica de Atención al Agricultor ha intensificado su actividad para reforzar el acompañamiento a los productores afectados.

El concejal de Agricultura, César Estañol, ha subrayado que el Ayuntamiento es plenamente consciente “de la situación de dificultad que se está produciendo con motivo de la campaña citrícola 2025/2026 y de las consecuencias económicas y sociales que está generando en numerosos agricultores de Nules”, una problemática que se repite en otros puntos de la provincia.

"El compromiso institucional con la agricultura local es firme y se seguirá trabajando para canalizar soluciones ante cualquier actuación que suponga un menoscabo para el sector" César Estañol — Concejal de Agricultura de Nules

Por ello, desde el consistorio se anima a los agricultores a no afrontar estas situaciones en solitario y a recurrir a este servicio municipal como vía para defender sus derechos. “El compromiso institucional con la agricultura local es firme y se seguirá trabajando para canalizar soluciones ante cualquier actuación que suponga un menoscabo para el sector”, ha remarcado Estañol.

La atención telefónica de la Oficina del Defensor del Agricultor se presta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, a través del teléfono 964 048 777. La atención presencial tiene lugar todos los miércoles a partir de las 19.00 horas, en la segunda planta del edificio Natiu, en la calle Colón número 16 de Nules.