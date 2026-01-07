Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pueblo de Castellón recauda 2.020 euros con una tradición de 7 siglos

En la fiesta participan autoridades y la rondalla local

Los vecinos del municipio celebraron el pasado día de Reyes su antigua costumbre de la 'Plega dels Reis'.

Héctor Gozalbo

Los vecinos de Figueroles celebraron el Día de los Reyes Magos su antigua costumbre de la 'Plega dels Reis'. Una tradición que se remonta al año 1.383 y que consiste en recaudar productos y dulces por el pueblo que se subastan en la plaza de la Iglesia y cuya recaudación se destina al mantenimiento del templo local.

Mapa de Figueroles

En esta ocasión la subasta y los donativos de los fieles sirvieron para recaudar la cantidad de 2.020 euros.

Figueroles recauda 2.020 € en la tradicional 'Plega dels Reis'.

Cabe destacar que en esta fiesta participan tanto las autoridades eclesiásticas y municipales como la rondalla local, que ameniza por las distintas calles del pueblo.

