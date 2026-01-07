Un pueblo de Castellón recauda 2.020 euros con una tradición de 7 siglos
En la fiesta participan autoridades y la rondalla local
Los vecinos de Figueroles celebraron el Día de los Reyes Magos su antigua costumbre de la 'Plega dels Reis'. Una tradición que se remonta al año 1.383 y que consiste en recaudar productos y dulces por el pueblo que se subastan en la plaza de la Iglesia y cuya recaudación se destina al mantenimiento del templo local.
En esta ocasión la subasta y los donativos de los fieles sirvieron para recaudar la cantidad de 2.020 euros.
Cabe destacar que en esta fiesta participan tanto las autoridades eclesiásticas y municipales como la rondalla local, que ameniza por las distintas calles del pueblo.
