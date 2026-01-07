La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre.

La tradicional carrera navideña de San Silvestre en La Serratella ha estado marcada por su carácter benéfico este año. 50 personas participaron en la carrera circular que se inició y acabó en la plaza Mayor. En total, 160 euros fueron recaudados y donados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las usuarias del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal del pueblo elaboraron unos detalles fabricados a mano para todas las personas participantes de la San Silvestre. Un recuerdo que estuvo acompañado por el trabajo de la asociación cultural Dones de la Serratella, puesto que los miembros cocinaron chocolate caliente para todos y todas las deportistas que corrieron la carrera popular.