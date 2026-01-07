Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente camión CastellóDemandas despidoFrío en CastellónCierre horno CastellónEnfermedad en vacaciones
instagramlinkedin

La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre

La tradicional carrera navideña ha estado marcada por su carácter benéfico este año

La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre.

La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La tradicional carrera navideña de San Silvestre en La Serratella ha estado marcada por su carácter benéfico este año. 50 personas participaron en la carrera circular que se inició y acabó en la plaza Mayor. En total, 160 euros fueron recaudados y donados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las usuarias del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal del pueblo elaboraron unos detalles fabricados a mano para todas las personas participantes de la San Silvestre. Un recuerdo que estuvo acompañado por el trabajo de la asociación cultural Dones de la Serratella, puesto que los miembros cocinaron chocolate caliente para todos y todas las deportistas que corrieron la carrera popular.

Las usuarias del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal del pueblo elaboraron unos detalles fabricados a mano para todas las personas participantes de la San Silvestre.

Las usuarias del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal del pueblo elaboraron unos detalles fabricados a mano para todas las personas participantes de la San Silvestre. / MEDITERRÁNEO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella
  2. El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
  3. Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
  4. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  5. Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
  6. Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: 'Me guardé un cupón de casualidad
  7. Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
  8. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes

Figueroles recauda 2.020 euros en la tradicional 'Plega dels Reis'

Figueroles recauda 2.020 euros en la tradicional 'Plega dels Reis'

La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre

La Serratella recauda en beneficio de la AECC con la San Silvestre

Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones "sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora"

Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones "sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora"

Benicarló calienta fogones para la Festa de la Carxofa con la Demostración del Pinxo

Benicarló calienta fogones para la Festa de la Carxofa con la Demostración del Pinxo

6 espectáculos que no puedes perderte en Almassora este enero y febrero

6 espectáculos que no puedes perderte en Almassora este enero y febrero

Morella celebra Sant Julià pese al frío y distingue a dos referentes de la ciudad

Morella celebra Sant Julià pese al frío y distingue a dos referentes de la ciudad

Nules planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores

La Vall pondrá en el mercado el 23% de los pisos afectados por las obras de la Colonia San Antonio

La Vall pondrá en el mercado el 23% de los pisos afectados por las obras de la Colonia San Antonio
Tracking Pixel Contents