Tres alumnos de Benicarló triunfan en el certamen de investigación más importante de la Comunitat

Tres alumnos de Benicarló han ganado uno de los certámenes de investigación más importantes de la Comunitat Valenciana gracias a un proyecto en el que utilizan la inteligencia artificial para mejorar el tratamiento del cáncer.

Los tres alumnos benicarlandos recogen el primer premio. / Mediterráneo

Arnau Martínez, Eric Martínez y Darío Gallardo, todos ellos estudiantes del IES Joan Coromines de Benicarló, obtuvieron el primer premio en el V Congrés Sapiència, celebrado en la Universidad Miguel Hernández de Elche el pasado diciembre, donde se expusieron los diez proyectos finalistas.

'Nexus'

La iniciativa galardonada se denomina Nexus y consiste en un dispositivo enlazable a una interfaz móvil o tablet que, mediante la parametrización de imágenes, permite realizar diagnósticos preliminares de melanomas a través del uso de la inteligencia artificial.

El primer premio en la categoría Tecnología e Ingeniería está dotado con 5.000 euros, a lo que en este caso se suman 500 más puesto que los estudiantes de Benicarló obtuvieron también el premio especial a la mejor exposición del congreso, un doble reconocimiento que evidencia la calidad de su trabajo y su presentación.

Proyección internacional

Pero, además, los tres jóvenes continúan su proyección internacional, puesto que el próximo mayo mostraran su proyecto, ya con las evoluciones correspondientes, en la feria internacional de Oporto.

Estos premios se enmarcan en la Xarxa d’Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (Ruvid), que cada año reconoce los mejores proyectos de investigación elaborados por alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En el caso de los alumnos de Benicarló, durante el certamen fueron acompañados por la asociación benicarlanda Blólab, que les apoyó en su participación a través de los profesores David García e Isaac Soler.

215 centros valencianos

La participación en esta edición del Sapiència fue de unos 215 centros educativos de la Comunitat, lo que hace especialmente destacable el doble galardón benicarlando.

Los estudiantes defendieron su trabajo ante un jurado institucional que incluía miembros del Consejo Rector de Ruvid y representantes de la Conselleria como Rafael Aguilar, director general de Ciencia e Investigación, y Mª del Rosari Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa.

Segundo premio

El otro alumno provincial más destacado fue Pablo Torralba, del IES Francesc Ribalta de Castelló, segundo premio en Física, Química y Matemáticas por un proyecto sobre si se contamina utilizando más detergente del necesario.