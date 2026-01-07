Vinaròs enciende la cuenta atrás del Carnaval con un vídeo que muestra el proceso de transformación de la ciudad

El Carnaval de Vinaròs ha hecho público el vídeo promocional del Carnaval 2026, que marca el inicio oficial de la cuenta atrás hacia una de las citas festivas más importantes de la capital del Baix Maestrat. Un audiovisual que muestra el proceso de transformación de la ciudadanía de Vinaròs, desde el final de las fiestas navideñas hasta adentrarse en las visiones, personajes y emociones que se viven durante el Carnaval.

El vídeo, dirigido por Jordi Febrer, se centra en la implicación de la ciudadanía, el trabajo colectivo y la pasión con la que Vinaròs vive el Carnaval, mostrando cómo las personas, la luz y el ambiente se transforman progresivamente para dar paso a tres semanas de fiesta, simbolizando el paso del silencio a la música, de la cotidianidad a la fiesta, y refuerza la identidad del Carnaval como uno de los acontecimientos culturales y sociales más destacados de la ciudad.

Captura del vídeo promocional del Carnaval. / Mediterráneo

Fechas

El Carnaval de Vinaròs 2026 se celebrará del 31 de enero al 16 de febrero, con una programación que incluirá desfiles, galas, música y actividades para todos los públicos.

La Gala de las Reinas, que tendrá lugar el 7 de febrero, incorpora en esta edición un nuevo nombre de primer nivel a su cartel artístico: Cumbiafrica, un espectáculo que promete llenar el escenario de ritmo, energía y fusión cultural y poco después de anunciarse otra actuación internacional.

Esta confirmación se suma a la ya anunciada presencia del grupo alemán Bellini, que también formará parte del espectáculo, elevando aún más el nivel artístico de la Gala de las Reinas del Carnaval de Vinaròs.